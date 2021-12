Var nærkontakt: Statsminister tog på natklub

Den finske statsminister, Sanna Marin, er kommet i et stormvejr, efter hun i weekenden festede natten lang på en natklub i hovedstaden Helsinki, selvom hun fredag havde holdt møde med udenrigsminister Pekka Haavisto, der efter mødet blev testet positiv for corona.

Det skriver den svensksprogede finske avis Hufvudstadsbladet på baggrund af en artikel fra det finske ugeblad Seiska, der har billeder af den 36-årige statsminister på natklubben.

Sanna Marin havde ifølge flere finske medier lørdag aften omkring 19-tiden fået besked om Haavistos positive test.

Alligevel tog statsministeren på natklub efter at have spist middag med sin mand og nogle finske YouTube-personligheder. På natklubben i hovedstaden skulle gruppen have festet løs, hvor statsministeren ifølge Seiska også skulle have slået sig løs på dansegulvet.

Gået i isolation

Søndag aften kommenterede Sanna Marin på Twitter lørdagens besøg på natklubben.

Her forklarede Marin, at hun lørdag havde fået at vide, at hun ikke skulle tage nogen forbehold efter udenrigsministerens positive test. Søndag valgte statsministeren dog at isolere sig, indtil hun har fået to negative tests.

Sanna Marin blev i 2019 statsminister i Finland i en alder af blot 34 år. Hun er på nuværende tidspunkt den næstyngste statsleder i verden kun overgået af San Marinos regentkaptajn, 27-årige Giacomo Simoncini.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app. I denne uge handler det om Michael Dyrby og de nyeste sms'er i minksagen.