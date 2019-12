Var tæt på konkurs: Dansk juletræsfirma kæmper

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Selskabet 100 % ØKO kæmper lige nu for overlevelse efter flere år med økonomisk modgang.

Seneste regnskab afslører således, at selskabet er kommet ud med et tab på 209.268 kroner , hvilket er på niveau med året inden. Dermed er selskabets egenkapital banket i minus med 889.059 kroner.

Selvom der altså er mere gæld end guld i selskabet, tror ledelsen dog fortsat på overlevelse, lyder det i årsrapporten.

Gennem længere tid har Ekstra Bladet beskrevet problemer i firmaet. I december blev det bestormet af sure kunder, som klagede over, at de ikke har fået leveret deres juletræer til tiden. Det kunne Ekstra Bladet fortælle mandag.

Solgte lejlighed

Ejeren fik med nød og næppe reddet firmaet. Det fortæller 100% ØKOs salgschef, Kristoffer Sparre, til Ekstra Bladet.

- Da vi var en opstartsvirksomhed for to år siden, der lavede robotarme, var ham, der ejede det, i problemer. Han fik solgt sin lejlighed og betalte alle regningerne, og på den måde kunne vi fortsætte virksomheden, siger Kristoffer Sparre til Ekstra Bladet.

Foto: 100% ØKO

Ikke optimalt

Ifølge Kristoffer Sparre er 100% ØKO ikke ramt af økonomiske vanskeligheder i dag, og derfor kører firmaet også 'uden problemer'.

Han erkender dog, at der undervejs har været store bump på vejen.

- Vi kører i døgndrift herude, og så sent som i går (mandag, red.) kørte vi til klokken 22. Så jeg synes bestemt, der er ved at komme styr på tingene nu. Vi stopper ikke, før alt er ude.

- Det har bestemt ikke været helt optimalt, og vi har været på et punkt, hvor det virkelig har sejlet. Vi har ikke været klar nok til at starte med, uddyber han.

Utilfredse kunder

Og det har langtfra været en dans på roser for 100% ØKO, som Kristoffer Sparre også fortæller. Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af firmaets kunder, som ikke har fået leveret deres juletræer til tiden.

En af dem er John Peter Ekstrand, som Ekstra Bladet ad flere omgange har talt med. Han forstår ikke, hvordan 100% ØKO overhovedet har ressourcer til at kunne drive en virksomhed, der sælger juletræer.

- Jeg tænker næsten, at de er ude at lave et snedigt trick. Man må ikke svindle, men man må åbenbart gerne være en dårlig købmand. Jeg tror personligt selv, at det hele har været et svindelnummer fra start, og så vil de bare levere en håndfuld juletræer, så de kan sige, at de havde alle mulige hensigter, og det var aldrig meningen at snyde folk, siger en forarget John Peter Ekstrand til Ekstra Bladet.

Ligeledes raser flere af 100% ØKOs kunder på firmaets Facebook-side, hvor de erklærer deres utilfredshed over de manglende juletræer.

Skjuler ikke noget

Hos 100% ØKO er de kede af, hvis folk har haft en dårlig oplevelse hos dem. De understreger dog, at de på ingen måder er et firma, som har til formål at snyde kunderne.

- Jeg ville da ønske, at folk ville komme herud og kigge. Vi skjuler jo ikke noget. Jeg er superærgerlig over det her, og det er da en supertræls situation, hvis folk ikke kan få deres juletræer, siger Kristoffer Sparre.

- Det er hårdt at høre fra sådan nogle mennesker, og det er endnu hårdere, når man bliver chikaneret af folk efterfølgende. Lige nu sidder vi seks mand og arbejder på, at alle dem, som mangler et juletræ, også kan få det. Alene i dag har vi leveret over 600 træer, men vi har simpelthen bare ikke kunnet nå at svare alle. Derfor er der nogle, som er faldet igennem, og det er vi kede af, lyder det fra Kristoffer Sparre.

100% ØKO forventer desuden at have leveret alle juletræerne i løbet af de kommende dage, så alle kan få en god jul. Samtidig forsikrer de, at alle deres juletræer er 100 procent økologiske.