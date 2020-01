Var til salg i 13 år: Nu er historisk kro endelig solgt

4748 dage.

Så lang tid er der gået, siden Anne-Lise og Ib Jørgensen valgte at sætte deres livsværk til salg. Og nu er det endelig lykkedes.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Brobyværk Kro er blevet købt af storgartneren Claus Feldborg, som vil fortsætte krodriften. Og det glæder de tidligere ejere.

- Vi har nydt vores tid på kroen. Arbejdet har været en livsstil for os, men nu er vores tid på Brobyværk Kro også ved at være udløbet, siger 71-årige Ib Jørgensen til Fyens Stiftsende.

Siden 1907 har Jørgensen-familien ejet kroen, der ligger nord for Faaborg. Dengang var det Ib Jørgensens bedstefar, der blev forpagter.

Kroens pris er dog fortsat ukendt, da parterne ønsker, at det skal være en hemmelighed. Men stedet stod til at koste 7,5 millioner kroner.

Brobyværk Kro optrådte for første gang i historien i 1645 og var dengang et meget populært sted at opholde sig.

Det betød, at stedet i 1732 fik sine kongelige privilegium. Det betød, at kongen gav et privilegium til kroholderen, der så kunne være sikker på en fast indtægt og ingen konkurrenter i nærheden.

Omvendt skulle kroejeren betale en afgift til kongen, ligesom han skulle sørge for, at stedet var i god stand.