Var udryddet i 84 år: Nu er den tilbage

Den store rovfugl havørnen har fået et opsigtsvækkende comeback.

Fuglen var nemlig udryddet mellem 1911 og 1995 i Danmark - men nu er der omkring 160 ynglepar i landet af rovfuglen, der kan have et vingefang på helt op til 2,5 meter.

'Et brag af en succes,' udtaler Kim Skelmose fra Dansk Ornitologisk Forening til TV Syd.

Kim Skelmose er leder af foreningens 'projekt ørn', og er begejstret over ørnens genkomst.

- Ørnens udvikling har været opadgående, og det er den stadigvæk, ser det ud til. Det er i kraft af vores arbejde, hvor vi dels har udbredt kendskabet til dem, men også beskyttet dem særlige perioder, hvor de eksempelvis lægger æg og derfor har brug for ekstra ro, siger han til mediet.

Inden 1995 forsøgte man af flere omgange at få ørnen til at genindvandre til Danmark, dog uden det store held.

Men i 1996 kom to unger til verden, og siden er bestanden kun vokset støt. Blandt andet med tre par og tunger i 1997 og siden fire par med fem unger i 1998.

Havørnen er til stede flere steder i landet - men har angiveligt særligt fået smag for Vadehavet.

- Særligt fordi Vadehavet er et fantastisk sted for dem at boltre sig. Vi ser blandt andet, at mange flokke overnatter i plantagerne derude, og det er et helt nyt fænomen, lyder det fra Kim Skelmose.