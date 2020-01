Var ved at fryse ihjel i sø: Nu bliver hun latterliggjort

En skræmmende redning af en ung kvinde blev fanget på kamera af det lokale politi i Michigan USA.

Korissa Miller var faldet igennem isen på en frossen sø, mens hun var ude og fiske.

Videoen af redningen blev delt på politiets Facebook-side, men det har betydet en latterliggørelse af kvinden.

Flere brugere på det sociale medie ville nemlig hellere kommentere på Korissas vægt, end på at hendes liv blev reddet.

Det var ellers en noget dramatisk hændelse politiet rykkede ud til.

Korissa Miller havde fisket for sig selv, da hun pludselig faldt igennem isen. En ven til kvinde spottede, at hun var faldet i og prøvede at trække hende op.

Det lykkedes dog ikke, fordi Korissa Millers krop var blevet følelsesløs af at være i det iskolde vand, og hun ikke kunne bevæge sig.

To fiskere prøvede også at hjælpe, men de måtte nøjes med at holde hendes hoved oven vande, så hun ikke druknede i vandet.

Korissa har selv kommenteret politiets opslag, efter hun så at mange også kommenterede på, at hun var helt tosset for at gå ud på isen.

'Mit knæ ramte ind i kajen, og jeg ramte isen. Det tog kun et par sekunder før isen smadrede, fordi jeg, som mange af jer så gerne vil påpege, er en stor kvinde. Stedet, hvor jeg faldt i, var meget dybt, og jeg måtte virkelig holde fast for at holde mig i live', skrev hun.

Ked af folks reaktioner

Ifølge Korissa tog det kun to minutter, før hun havde mistet al følelse i kroppen, og at hun snart begyndte at miste bevidstheden.

Heldigvis var både politi og brandmænd til stede efter 15 minutter, og fik kvinden op fra vandet.

Til den lokale avis Detroit Free Press har Korissa udtalt sig om, hvordan folks negative kommentarer har påvirket hende.

'Efter at være gået igennem noget så traumatisk, hvor jeg næsten døde, så er det her, hvad folk har at sige. Jeg tror slet ikke, folk har nogen samvittighed længere. Folk har ingen idé om, at jeg har været igennem et vægttab', lød det i interviewet.

Politiet har skrevet ud efterfølgende, at Korissa har det bedre, og at de advarer alle mod at fiske på isen, og at man altid skal have en makker med, hvis man begiver sig ud på isfiskning.