Var verdens yngste kvindelige milliardær: Smider bombe inden retssag

Højt at flyve, dybt at falde.

Det kender Elizabeth Holmes i sandhed alt til.

Hun grundlagde virksomheden Theranos som 19-årig, der ved første øjekast så ud til at revolutionere medicinalbranchen med en ny måde at tage blodprøver på.

Investorerne fulgte med og fyldte Elizabeth Holmes bankbog, hvor hun på et tidspunkt var verdens yngste kvindelige milliardær.

16. oktober 2015 kunne The Wall Street Journal afsløre, at Theranos' metoder slet ikke var så banebrydende, som de havde påstået.

Mediet kunne fortælle, at firmaets påståede banebrydende maskine, Edison, slet ikke kunne give så nøjagtige resultater på blodprøverne, som firmaet havde påstået.

Elizabeth Holmes står nu derfor anklaget for svindel sammen med sin tidligere kæreste og direktør i virksomheden, Ramesh Balwani.

Bombe inden retssag

Få dage før svindel-anklagede Elizabeth Holmes skal i Retten, smider hun en bombe.

Hun er efter eget udsagn blevet udsat for psykisk vold af Ramesh Balwani, der ifølge Elizabeth Holmes skulle være stået på i over et årti.

Elizabeth Holmes i samtale med direktøren for Fortune Medie, Alan Murray, under Fortune Global Forum i San Francisco i 2015. Foto: AP

Ifølge Elizabeth Holmes har Ramesh Balwani overvåget alt, hvad hun foretog sig. Han overvågede hendes telefonopkald, beskeder og e-mail.

Derudover skulle han angiveligt havde bestemt, hvornår hun måtte sove, og desuden gjort klart over for Elizabeth Holmes, at alt hendes succes pegede tilbage på ham, skriver CNBC.

Offentlige dokumenter

Advokater for Holmes vil fremvise beviser på, at Ramesh Balwani kontrollerede, hvad Elizabeth Holmes spiste, hvordan hun klædte sig på, og hvor mange penge han tillod hende at bruge.

Desuden var det også op til Ramesh Balwani, hvem Elizabeth Holmes måtte omgås.

I store træk dominerede Ramesh Balwani hende, og eliminerede hendes evne til at træffe selvstændige beslutninger, viser dokumenter, der blev offentliggjort fra distriktsadvokat Edward Davila.

Ramesh Balwani advokat har skrevet, at Balwani finder anklagerne dybt krænkende, og har i samme ombæring fortalt, at anklagerne gør ondt på ham.

Risikerer heftig straf

Faktum er, at de begge er anklaget og står til strenge straffe, hvis de bliver dømt.

De er begge tiltalt for to tilfælde af grov svindel (den såkaldte wire fraud paragraf i USA, red.) og ni tilfælde af andre former for svindel.

Hvis de bliver dømt risikerer de en straf på mere end 20 års fængsel, ligesom de skal tilbagebetale op mod 100 millioner dollars.

Det svarer til omkring 640 millioner kroner, skriver det amerikanske medie Quartz.

Både Elizabeth Holmes og Ramesh Balwani nægter sig skyldige i alle anklager om svindel.