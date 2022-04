Varm fryser og skimmel på frugt: Sur smiley til Meny

Klamt brødskab, frysere der ikke virker og frugt uden handelskvalitet. Meny i Kirke Hyllinge har fået sin anden sure smiley på lidt over fire måneder

I Meny holder de af mad, og i Kirke Hyllinge gør de i sådan en grad, at de tilsyneladende ikke smider den rådne af slagsen ud.

Fødevarekontrollen fik sit at se til, da de besøgte Meny i Kirke Hyllinge på Sjælland.

Frugt og grøntafdelingen var præget af rådne frugter med skimmel-lignende vækst. I brødskabet hang glasuren i plamager over kanter, og så har butikken haft problemer med frysere i seks måneder.

Det fremgår af kontrolrapporten fra 21. marts, hvor butikken for anden gang på lidt over fire måneder har fået en sur smiley.

Fryserproblem

Kontrolbesøget fandt sted på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse .

I butikken i Kirke Hyllinge fandt Fødevarestyrelsens rejsehold nogle frysere, som burde levere en temperatur på -18 grader, men Fødevarestyrelsen fandt flere frostvarer, hvor temperaturen lå ti grader over på enkelte varer.

Selv fortalte Meny til kontrollørerne, at de har haft problemer med fryserne i cirka seks måneder, det fremgår af kontrolrapporten.

Rådne, overmodne frugter

I madbutikken var de eksotiske frugter heller ikke noget, der fik smilet frem hos kontrollørerne.

Vandmeloner og gaiameloner fremstod med tydelige plamager af skimmellignende vækst. Mangoer var bløde og afgav frugtsaft. Æbler fremstod rådne og blommerne var overmodne.

Dertil var der, ifølge kontrolrapporten, 'massiv skimmel-lignende vækst' på butikkens avocadoer og ærter.

I kontrolrapporten konstaterer Fødevarestyrelsen, at frugt og grønt generelt ikke har handelskvalitet. Dette medgiver butikken i Kirke Hyllinge.

15.000 i hygiejnebøde

Kontrollørerne kunne også konstatere, at brødskabet ikke levede op til Fødevarestyrelsens standarder.

Snavs med krummer, nedfaldent brød og kage, glasur hang i plamager ned over kanterne. Desuden var bunden af kageskabet 'massivt' belagt af hele kager og kagerester af ældre dato.

Desuden fandt myndigheden det kritisabelt, at håndtag og glaslåge var fedtede af kageresterne.

Meny i Kirke Hyllinge erkendte, at det ikke var gjort ordentligt rent. Butikken fik en bøde på 15.000 kroner.

Meny: Købmandens skyld

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dagrofa, som står bag Meny-butikkerne.

De ønskede ikke at stille op til et interview, men i en mail skriver dagligvarekoncernen, at 'der skal være styr på tingene'.

'Det er meget vigtigt, at vores selvstændige købmænd lever op til deres forpligtelser i forhold til rengøring. Det siger sig selv, at det er uacceptabelt, når butikken får kritik af Fødevarestyrelsen.'

'Derfor har vi også allerede indskærpet over for købmanden, at der skal være styr på tingene, og vi vil i den kommende tid foretage ekstra kontrolbesøg for at sikre, at købmanden får rettet op', skriver Dagrofa til Ekstra Bladet.