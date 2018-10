Varm oktober: Her bliver det 20 grader

Kalenderen viser oktober, men hvis man kigger på DMI's prognoser, kan vi få næsten sommerlige temperaturer de kommende dage.

Fredag bliver det lokalt op mod 18-19 grader. Men ifølge Thyge Rasmussen, der er meteorolog hos DMI, er det ikke hele landet, som får glæde af de lune temperaturer.

- Fredag får vi en opdeling af landet. Især nord- og midtjylland får mange skyer og også perioder med regnvejr. Kommer man sydpå i landet, så kommer der sol. Jo længere sydpå man er, jo varmere bliver det, siger Thyge Rasmussen.

Ifølge DMI er det Lolland-Falster, der får det varmest.

- Der bliver stor forskel fra den ene ende af landet til den anden, siger Thyge Rasmussen.

Weekenden

Lørdag forventer DMI kommer til at ligne fredag med regn og koldere vejr i den nordlige del af Danmark, mens man i de sydlige egne kan forvente sol og lunere temperaturer.

Søndag bliver vejret mere ensartet landet over med temperaturer omkring 12-13 grader.

- Der bevæger sig køligere luft nedover landet nord fra, men det bliver tørt stort set hele søndagen, og der kommer også perioder med solskin rundt omkring, lyder det fra meteorologen.

20 grader i vente

Næste uge kan vi være heldige at temperaturen kommer op på 20 grader.

- Det ser ud til at der bygger sig et højtryk op over Østeuropa, og det giver lun og tør luft op over landet fra sydøst.

- Midt i næste uge kan vi med lidt held nå 20 grader. Det er jo ret fantastisk i midten af oktober, siger meteorologen.

Du kan se hele vejrudsigten i videoen øverst i artiklen.