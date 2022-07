Varm tunsalat: Sur smiley og bøde til Joe & the Juice

Fødevarestyrelsen har igen været på besøg hos Joe & the Juice i Charlottenlund, hvor de har tildelt restauranten en sur smiley på grund af deres håndtering af fødevarer. Nu får de en bøde

Fødevarestyrelsen blev slemt skuffede, da de 28. juni fulgte op på deres forrige kontrolbesøg hos Joe & the Juice i Charlottenlund.

De kunne nemlig konstatere, at forholdene ikke var bragt i orden, og derfor fik forretningen en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

- Fire containere med tunsalat opbevares i kølebordsskuffe, og opbevaringstemperaturen måles til 9.5 °C, og tunsalat måles til 14.5 °C, skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i deres kontrolrapport.

Ifølge styrelsen må let fordærvelige fødevarer maksimalt opbevares ved 5 °C.

Besøget kommer efter, at styrelsen 19. maj kunne konstatere, at restauranten håndterede fødevarer ved for høje temperaturer.

Dengang sagde virksomheden, at de fremover ville køle tunsalatan ned, inden den kom i opbevaringsskuffen, men da forholdet ikke var bragt i orden, resulterede det altså i en bøde og en sur smiley i juni.

Ekstra Bladet har ad adskillige omgange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Joe & the Juice.