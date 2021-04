Varmebølge - men ikke her

Den koldeste april siden 1986. Sådan sagde DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) for et par uger siden midtvejs i det, der skulle have været en forårsmåned med lune temperaturer og kåde danskere i haver og parker.

Det sidste - kåde forårsdanskere - har der været masser af, men de har trods flere dage på det seneste med blå himmel skullet klæde sig godt på for at holde varmen i de fortsat lave temperaturer på maksimum 8-12 grader.

Selvom det har været køligt, så har solen skinnet i mange timer i løbet af april som her på Israels Plads i København for nylig. Foto Finn Frandsen

Intet tyder umiddelbart på, at den kølige luft fra nord slipper sit livtag om Danmark i de kommende dage, og vil man have varme, skal man skele til Sydeuropa og i særdeleshed Tyrkiet, som får temperaturer på mellem 35 og 40 grader i de sidste dage af april.

- Luftstrømme fra Nordafrika bevæger sig mod det østlige Middelhav og Mellemøsten, og varmen på de kanter topper i weekenden, siger vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen til Ekstra Bladet.

Midt i næste uge er varmen rykket mod vest og den iberiske halvø. Spanien og Portugal kan således se frem til sommervarme temperaturer på omkring 30 grader i syd.

Regn fra England

Men hvad så med Danmark? Skal vi fortsat fryse i den kommende bededags-weekend og i næste uge, hvor kalenderen står på maj.

- Rekorden som den køligste april siden 1986 kommer nok til at holde, men mange solskinstimer har i det mindste gjort, at det har været til at holde ud for de fleste, siger Frank Nielsen og fortsætter:

- Der sker en ændring i det danske vejr de kommende dage, fordi vi rykker fra den kolde side af polarluften til at være i midten af den, samtidig med at et lavtryk fra Sydengland presser sig på i løbet af torsdag. Det betyder, at den sydlige del af landet får byger, skyer og temperaturer på 7-10 grader, mens den nordlige del fortsat får sol, tørvejr og dagtemperaturer på 10-12 grader.

Sne i april har været en del af historien om vejret i den lunefulde forårsmåned anno 2021. Foto Finn Frandsen

Den lille vejrændring for syddanskerne er fortid på fredag, og i bededags-weekenden står den ifølge DMI på køligt vejr og knap så megen sol som de seneste dage. Lørdag kan enkelte steder i Jylland oven i købet forvente kraftige regnbyger.

Lille tegn på ændring

1. maj - på lørdag - bliver derfor ikke noget at skrive hjem om i vejrmæssig forstand, men en trøst for nogle kan være, at vi i de første dage af maj slipper for udpræget nattefrost.

- Næste uge bliver mere ustadig med regn og byger og lidt stigende temperaturer. Termometret vil formentlig ramme fra 12 til 14 grader i dagtimerne, så det bliver en smule lunere, uden at vi har udsigt til grillvejr og sommerlig luft, siger Frank Nielsen.

DMI-meteorologen ser dog et lille lys forude.

- Varmen i syd er en forudsætning for, at der lidt længere ude i fremtiden kan ske et vejrskifte på vores breddegrader. Det er måske et lille tegn på, at vi senere i maj får varmere vejr.

- Hvis vi samtidig bevæger os om på den sydlige side af polarluften, er der skabt flere forudsætninger for bedre tider, siger Frank Nielsen.