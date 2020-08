Varmebølge på vej: Det bliver varmere og varmere

I takt med ugens løb kommer det kun til at gå en vej på termometret, og det er op ad.

En hedebølge er nemlig på vej, og den rammer for alvor Danmark onsdag og topper fredag.

- Det er nu, man skal finde solcremen frem, lyder det fra Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved dmi.

En varmebølge er tre dage med 25 grader i gennemsnit.

Mandag bliver en nogenlunde sommerdag med en del sol nogle steder - især i Nordjylland - men der kan komme enkelte lokale byger.

Der kan periodevis også være en del skyer på himlen.

Temperaturen svinger sig op på mellem 16 og 21 grader, men på grund af klare nætter, der er der for tiden, kan natte temperaturen være 8-13 grader og lokalt i Jylland helt ned til seks grader.

Så kommer skiftet

Tirsdag er vejrbilledet nogenlunde det samme som mandag.

- Tirsdag kan også være en køligere dag med byger og nogen sol. Men - det er jo fordi, der er noget på vej. En varmefront, siger Mette Wagner.

Men når ugens to første dage er overstået, så kommer varmen altså for alvor tilbage.

Først stiger temperaturen til mellem 19 og 24 grader, hvor det bliver varmest i den sydøstlige del.

Nyd ferien

Torsdag og især fredag bliver endnu varmere med temperatur på mellem 23 og 28 grader.

Så det er bare med at nyde skolernes sidste uge af ferien.

- Så hvis man vil have det lidt køligere, så må man søge ud mod kysterne. Især i øst, det er bare med at komme ud i Kattegat og Øresund, hvis man har mulighed for det, lyder rådet fra Mette Wagner.

- Og husk at holde afstand, fortsætter hun.

Om lørdag og søndag bliver helt lige så varme, er stadig usikkert i følge prognoserne. Så det er med at nyde det gode vejr, så længe det er der.

- Fredag burde det være varmt nok til, at man også kan nå en tur i vandet efter arbejde, afslutter Mette Wagner.