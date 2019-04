Varmebrag fredag: - Det bliver rigtig varmt

DMI har gode nyheder til de varmeglade danskere, for fredag stiger temperaturen flere steder til hele 23 grader

Efter en torsdag med skiftende vejr bliver dele af Danmark ramt af et decideret varmebrag, når varm luft trækker op over Sjælland og flere steder vil give sommertendenser med lækre 23 grader.

- Det bliver rigtigt varmt fredag, lyder den lovende dom fra Klaus Larsen, vagthavende ved DMI, da Ekstra Bladet snakker med ham torsdag.

- Der trækker varm luft op over Sjælland. og især det centrale Sjælland kan komme helt op på de her 23 grader, lyder det.

Klaus Larsen kalder det 'meget lunt' for årstiden, og årsagen til varmebraget er en lun luft fra sydøst, der strømmer op over Danmark i løbet af fredagen.

Sol og sommer på Sjælland fredag. Foto: Jens Dresling

Derfra er det dog en brat tilbagegang til mere normale forårstemperaturer. Og den ekstremt tørre periode vil også blive afløst af lidt mere nedbør.

Her er det især de fynske og jyske landmænd, der kan glæde sig over at få vand til de tørre marker. Sjællænderne må derimod kigge langt efter nedbør.

- Den kommende uges tid kommer vi til at opleve temperaturer i underkanten af de 20 grader. Enkelte steder bliver det kun op til mellem 13 og 17 grader.

Vi skal op på 25 grader for at nå en sommerdag, så helt sommer bliver det altså ikke. Sidste år havde vi første sommerdag 19. april, hvilket var den tidligste sommerdag siden 1964. Og første gang siden 2007, at april nåede en sommerdag.

Danmarkshistoriens vildeste vejr: Minusgrader i juli!

Helt tæt på DMI's kæmpe nyhed: Sådan fungerer den

Jokeren til kamp mod plastikposer