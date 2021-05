Varmen er på vej - men byger truer om hjørnet

Det er med at komme ud og nyde det gode vejr i weekenden, for allerede fra tirsdag bliver det ustadigt igen

Går du ligesom alle andre og sukker efter lidt sommerlige temperaturer, så er der godt nyt på vej.

Weekendvejret bærer nemlig endelig præg af årstiden, og de fleste steder i landet bliver det op til 20 grader, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Martin Lindberg:

- Det bliver varmest i den centrale og den nordlige del af Jylland, hvor det kan blive op til 21 grader.

Det bliver lunt og solrigt i weekenden. Foto: Finn Frandsen

Pæne dage forude

Foruden varmen kommer solen også til at titte frem, når den altså lige har bekæmpet lidt morgenskyer både lørdag og søndag morgen, fortæller Martin Lindberg.

- Især søndag bliver det rigtig solrigt, og mandag bliver også pæn med sol og svag vind.

Han advarer dog mod, at man sætter næsen alt for højt efter varmen, hvis man befinder ved kyster med pålandsvind. Her gør vinden nemlig, at det kan blive en del koldere.

... Og byger på vej

Og så er der nogle, der vil sige, at intet godt varer ved, og det kan også være tilfældet med sommervejret.

De lunere temperaturer bliver hængende et stykke ind i næste uge, fortæller Martin Lindberg, men det bliver ustadigt med flere byger:

- Vi ligger i en østlig luftstrømning som er relativt varm, men ikke helt stabil. Især den sydøstlige del af landet vil opleve byger fra tirsdag.

- Så det er med at nyde vejret i weekenden - og mandag, hvis man har fri, afslutter han.