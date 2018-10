Varmen strømmer op over Danmark: Her får vi 20 grader

Kalenderen viser oktober. Men de næste dage kan vi få temperaturer, der er en smule usædvanlige midt på efteråret.

Ifølge DMIs prognoser tyder det på at vi onsdag, torsdag kan få op til 20 grader. Men inden da går vi nogle mere grå dage i møde.

- Der ligger mange skyer over landet, så man kan vist godt kalde det (mandag) en gråvejrsdag. I den nordlige del af landet kan der komme regn af og til, siger meteorolog hos DMI Anja Bodholdt.

Temperaturen mandag vil ligge mellem 12-15 grader og vi får en let til frisk sydvestlig vind.

Tirsdag fortsætter det grå vejrbillede - dog vil det formentlig holdt tørt.

- Der vil også i morgen (tirsdag) kunne komme lidt sol, lyder det fra meteorologen.

20 grader onsdag

Onsdag stiger temperaturen over hele landet, og nogle steder kan vi sågar ramme 20 grader.

- Det ser rigtig fint ud. Der er et højtryk under opbygning over Østeuropa, og det skaber mere varm og tør luft, som strømmer op over landet fra sydøst. Så fra onsdag ser det ud til, at vi får dage med sol og op mellem 15 og 20 grader, siger Anja Bodholdt.

Det er specielt i den sydlige del af landet samt den centrale del af Jylland, hvor temperaturerne bliver højest.

- Men generel set ser det ud til at vi får de her 17,18,19 grader mange steder - pånær langs kysterne.

Weekenden er endnu usikker

Det varme vejr vil forsætte torsdag og måske også fredag, lørdag og søndag. Men frem mod weekenden er prognoserne lidt usikre, forklarer meteorologen.

- Der er lidt usikkerhed omkring, hvor kraftigt det her højtryk bliver. Hvor lang tid det kan holde fronter fra vest væk. Vi kan håbe på, at det kan holde ugen ud med sol og 20 grader.

Og hvis højtrykket ikke bliver så kraftigt, at det kan holde fronterne væk, så kan der ifølge meteorologen komme regn i den vestlige del af landet.

- Men det ser ud som om, at temperaturerne holder sig pænt deroppe af - også hen mod weekenden, siger Anja Bodholdt.