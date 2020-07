Varmen vender tilbage

Mens juni viste sig fra en pæn, lun og solrig side har årets midsommer-måned, juli, foreløbig været en kold, blæsende og regnfuld oplevelse.

Nu er der dog udsigt til en markant forbedring, hvis prognoserne hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, holder stik. Men de sol- og varmehungrende danskere, som i større tal end normalt holder ferie herhjemme på grund af coronakrisen, skal væbne sig med tålmodighed.

- Vi skal helt hen til slutningen af næste weekend, men så ser der også ud til at blive måske helt op til 10 grader varmere end de mange steder i disse dage, hvor dagtemperaturerne ligger på omkring 15 grader, siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

Hygge, boldspil og høj sol over stranden på Rømø 15. juni i år. Foto Ernst van Norde

Lavtryk og forbipasserende fronter med blæst og byger fortsætter i denne weekend, men allerede på mandag kan Danmark formentlig nyde godt af en højtryksryg over Nordtyskland, som vil skrue ned for vinden og lidt op for temperaturen, uden at der ligefrem vil blive strandvejr.

- Fra tirsdag tager fronterne så over igen, og vi vil de følgende dage på ny få byger, men nok ikke med så megen blæst, siger Bolette Brødsgaard.

Et flygtigt højtryk

Hun oplyser videre, at der ser ud til at falde cirka fem millimeter vand jævnt fordelt over stort set hele landet henholdsvis tirsdag og onsdag - og sidstnævnte dag ser oven i købet ret grå ud. De følgende dage frem mod næste weekend kan også byde på byger, men nu som mere spredte af slagsen og med dagtemperaturer på 18-20 grader, måske endda lidt over 20 grader enkelte steder.

Stemningsbillede fra stranden ved Blokhus for en måneds tid siden, da der var sol og sommer i Danmark. Foto Anita Graversen

- Det er jo trods alt lidt lunere end i disse dage, som Bolette Brødsgaard bemærker, inden hun når til det længe ventede vejrskifte otte-ni dage ude i fremtiden:

- Så vil et højtryk og varmere luft fra sydvest tage over, og vi kan sandsynligvis se frem til dagtemperaturer omkring de 25 grader i slutningen af næste weekend og i de følgende dage i ugen efter.

Højtrykket er dog ikke ét af den slags, som vi oplevede i rekordsommeren 2018, og som lagde sig tungt og længe over Danmark.

- Det vil give varmere og mere stabilt vejr i nogle dage, men nok ikke i ugevis, som vi nogle gange ser, siger Bolette Brødsgaard.