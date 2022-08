Varmeregning over dobbelt så høj: - Hvor er min varmecheck?

Mens tusindvis af husstande har fået en økonomisk indsprøjtning af staten til at betale varmeregningen, er der danskere med træpillefyr, der må betale over dobbelt så meget sammenlignet med sidste år for at varme deres hus op

Over 400.000 husstande modtog 10. august et skattefrit beløb på 6000 kroner til at dække de høje varmeregninger.

Alt imens 51-årige Bo Sandberg må spare, hvor han kan, for at få råd til træpiller til hans pillefyr.

- Jeg er på flexjob og arbejder 12 timer om ugen, så derfor får jeg cirka 12.000 kr. udbetalt om måneden, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Biobrændselsforeningen var prisen på et ton træpiller 2110 kroner i august 2021, altså en stigning på 126 procent (ved køb af fire paller inklusive levering på Sjælland).

I august 2022 er prisen steget til 4.770 kroner.

Det bliver derfor lige pludselig en stor del af Bo Sandbergs månedsløn, der skal gå til at varme huset på Bornholm op.

Annonce:

- Med de 12.000, jeg får udbetalt, skal jeg jo dække husleje, vand og varme, og så har jeg to børn hver 14. dag, som også skal have noget mad.

- Udover det skal jeg til og fra arbejde, og det koster jo også, fordi diesel er blevet så pissedyrt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bo Svendborg har meget svært ved at få sin løn til at række en hel måned, når han skal betale så meget for varme. Foto: Pelle Rink

Sparer hvor han kan

Men udover transport i forbindelse med arbejdet, har Bo Sandberg været nødt at skære drastisk ned på, hvor meget han kører.

Derudover varmer han også kun rum op i huset, som han bruger, for at få de dyrebare træpiller til at række så lang tid som muligt.

Alligevel bruger han mellem otte og ti paller træpiller om året.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Det eneste varme-alternativ er at skifte pillefyret ud med varmepumper, men det har Bo Sandberg ikke råd til at få installeret.

- Og det er slet ikke sikkert, det kan varme hele huset op, siger han.

Bo Sandberg er langt fra den eneste i Danmark, der i løbet af et år har måtte betale over det dobbelte for at få varmet sit hus.

Annonce:

Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi hos Aarhus Universitet var der i 2018 122.450 pillefyr i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bo Sandberg fylder sit pillefyr op med træpiller. Foto: Pelle Rink

'Vi følger udviklingen tæt'

Energiminister Dan Jørgensen (S) ville ikke stille op til et interview om, hvorfor husstande med træpillefyr ikke har fået del i varmechekene.

I et skriftligt svar udtaler han:

'Varmechecken er tiltænkt husholdninger, der har oplevet de største prisstigninger i fyringssæsonen 2021/2022. Prisstigningen på træpiller er kommet senere i fyringssæsonen end prisstigningen på fx gas og el.'

Ny chance: Sådan søger du om varmecheck

'Jeg er dog opmærksom på, at priserne for bl.a. træpiller er høje pt., og at det er en udfordrende situation for mange mennesker i øjeblikket. Regeringen følger udviklingen meget tæt,' skriver han.

Annonce:

Bo Sandbergs historie kommer i forlængelse af en række artikler, hvor Ekstra Bladet afdækker, hvordan danskere har modtaget en varmecheck, selvom de slet ikke skulle have fået den.

Blandt andet om en topchef, der har fået en varmecheck, selvom han slet ikke har problemer med at betale sin varmeregning, samt hvordan unge og voksne fra botilbud uberettiget har fået udbetalt en varmecheck og brugt pengene på stoffer.

Læs også: Ny chance: Sådan søger du om varmecheck

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er tikket 6000 kroner ind på kontoen hos en masse danskere, der ikke skulle have haft en varmecheck. Hør mere i ugens 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app