Varmerekord i Canada: Skaldyr stegt levende på stranden

Voldsomme hedebølger får skylden for, at et stort antal af muslinger og andre skaldyr er døde i den vestlige del af Canada

I juni slog Canada flere gange varmerekord, og der blev blandt andet målt næsten 50 graders varme i byen Lytton i provinsen British Columbia.

Det er de højeste temperaturer, der nogensinde er målt i landet.

Hedebølgerne får desuden skylden for, at et stort antal muslinger og andre skaldyr, der lever ved strandene langs den vestlige del af Canada, er fundet døde efter at være blevet stegt levende af solens stråler. Det skriver CNN.

En katastrofe

Christopher Harley, der er professor i zoologi, fortæller til CNN, hvordan han har fundet utallige døde skaldyr langs strandene nær Vancouver, der ligeledes ligger i British Columbia.

Han beskriver fundet af de mange døde dyr som en 'katastrofe'.

Muslinger sætter sig fast på overflader, og her er de vant til at blive udsat for varme solstråler, når der er lavvande. Men den voldsomme varme, kan de ikke overleve i, forklarer Christopher Harley til CNN.

Flere mennesker har mistet livet i varmen, og i begyndelsen af juli blev alle borgere i byen Lytton evakueret efter brande spredte sig hurtigt i området.