Varmerekord i ferien: - Alt kan ske

Mandag lægger gråt ud, men frygt ej - solen er på vej.

Ja, faktisk ser det ud til, at denne uge byder på årets varmeste dage, oplyser DMI.

Tirsdag og onsdag kan det blive helt op til 17 eller 18 grader.

- Det er virkelig spændende at følge vejret de her dage. I dag er jo en grå dag, men i morgen kommer der masser sol og helt op til 18 grader, siger vagthavende meteorolog Mette Wagner.

Koldere på Bornholm

Djursland og Sjælland vil få de varmeste dage.

- Midt i landet og i de østlige egne vil få varmerekord, og her kan man få et par dejlige dage i forårssolen. Det er et rigtig flot vejr, siger Mette Wagner.

Har du planlagt en påsketur til Bornholm, er det dog en god idé at pakke lidt varmere tøj. Her bliver vejret nemlig knap så godt.

- På Bornholm vil der være tåge, og ude ved kysterne er der ikke særlig varmt.

Alt kan ske i april

Temperaturerne dropper i løbet af onsdagen, og om aftenen og natten bliver det køligt.

- Vi får en svag front ned over os torsdag, og selvom det bliver tørt med mulighed for lidt sol, ligger temperaturerne kun på de 11 grader i Jylland og på Fyn og endnu koldere på Sjælland, vurderer Mette Wagner fra DMI.

Meteorologen understreger, at 'alt kan ske' i de her uger.

- Vi ved fra tidligere år, at der sagtens kan komme sne i april. Det er virkelig kampen mellem kulde og varme, så selvom der er sol og varme nu, kan det sagtens nå at ændre sig de næste par uger, lyder det.