Varmesøgende kamera afslører kæmpe fest i coronazone

I Danmark mødes folk til hemmelige privatfester under broer og i forladte bygninger. Dog uden at det danske politi har set sig nødsaget til at skride ind.

I England er coronasituationen også alvorlig, men her bruger politiet anderledes våben i kampen for at lukke private fester.

Greater Manchester Police har frigivet optagelser fra et varmesøgende kamera fra 15. august, der afslører en kæmpe fest, hvor der ifølge politiet var omkring 200 deltagere.

Politiet i Manchester måtte derfor gribe ind, da man i store dele af England maksimalt må samles 30 mennesker i disse coronatider.

Det skriver flere engelske medier, deriblandt BBC og Sky News.

Politiet sendte kameraet i luften, efter at de havde modtaget tip om, at en havefest var i fuld sving.

- Dette var et særdeles markant brud på covid-19-reglerne, som er indført for at beskytte alle i vores samfund, og som skal respekteres, udtaler viceborgmester i Manchester, Nigel Murphy, i en pressemeddelse.

Mødes til hemmelige fester: - Det er et problem for genåbningen

Politiet forsøgte at lukke festen, men det var ikke lige til. Flere af de festende kastede nemlig ting efter betjentene.

- Hændelse var komplet uacceptabel og uforståelig, lyder det fra politiinspektør i Greater Manchester Police, Jim Adams.

Værten for festen - en 27-årig kvinde - modtog en bøde på godt 800 danske kroner og må ikke modtage gæster i sit hjem de næste tre måneder.

Området omkring Manchester er i øjeblikket hårdt ramt af corona, og byen Oldham - der ligger op til Manchester - oplever lige nu den mest opadgående smittekurve i England.

Det skriver BBC.