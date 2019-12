Varmt og VANDvittigt: Ekstreme vejrrekorder i sigte

2019 har været vådt og varmt. Det betyder, at rekorderne for både det mest regnfulde og det varmeste år nogensinde ligger indenfor yderst realistisk rækkevidde, lyder det fra DMI

Regn, regn og atter drivvåd, silende regn.

Det er ikke længe siden, at vi satte rekorden for det vådeste efterår nogensinde.

Siden har de våde vejrtendenser forsat, og nu nærmer vi os en endnu vildere rekord, nemlig rekorden for det mest nedbørrige år siden 1874.

- Det er vi faktisk meget, meget tæt på. Vi mangler sølle 17 millimeter. Og det skal altså holdes op imod, at vi på en normal december måned får lidt over 80 millimeter, lyder det fra langstidsmeteorolog Steen Hermansen.

- Som vores nuværende prognoser viser, havner vi på cirka 904 millimeter. Det er kun én millimeter under de 905, som vi har registeret som det vådeste år nogensinde siden målingernes start i 1874, uddyber han.

Se også: Stormvejr afløses af klassiske decemberskyer

Allerede nu er vi sikre på, at år 2019 indtager en plads i historiebøgernes top tre.

- Med 100 procent sikkerhed er vi i top tre, om det så bliver en anden eller en først plads - der skal vi lige have nærkigget de sidste prognoser, men vi ligger tæt på at kunne slå den her rekord all time.

Rekord i høje temperaturer

Det er dog ikke den eneste årsrekord, som Danmark har mulighed for at sætte.

I disse kolde måneder, hvor sommeren ligger som en fjern fortid, kan det måske lyde skørt, men 2019 kan også nå at blive det varmeste år nogensinde.

- Det, som de fleste har fået tudet ørerne lidt fulde af på den kedelige måde, er jo altså, at klimaet ændrer sig i retning af en vådere og varmere udgave af, hvad vi har været vant til, forklarer Steen Hermansen.

- Og det går tilsyneladende stærkere og stærkere. Ikke sådan at vi kan sige, at det her direkte skyldes klimaforandringer, men det er sådan, at når vi har en opadgående kurve, så får vi også flere og flere af de år, hvor vi kommer tættere på rekorderne.

Hos DMI er man - ligesom med regnrekorden - godt sikre på, at vi i hvert fald når en af de absolutte topplaceringer.

- Det skal gå meget galt, hvis ikke at vi henter en andenplads på det varmeste år, der nogensinde er registreret i Danmark.

- Faktisk skal vi bare have en halv grad over normaltemperatur, og allerede den her uge, der ligger vi i hvert fald et par grader over, lyder det fra Steen Hermansen.

DMI om hvid jul: Så lille er chancen