Varsel: Tæt tåge tirsdag

Der er varsel om tæt tåge i det vestlige Jylland og stedvise tågebanker i resten af landet. Tågen ventes at lette i løbet af formiddagen, og så får vi en 'næsten sommerlig dag', lyder det fra DMI

Tirsdag morgen byder på stille vejr, men mange steder i Vestjylland vil der i de tidlige morgentimer dannes tæt tåge, som skyldes, at fugtig luft fra Nordsøen trækker ind over landsdelen. Tæt tåge betyder en sigtbarhed på under 100 meter, hvilket kan genere trafikken.

Det oplyser Erik Hansen, som er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, tidligt tirsdag.

- Vi forventer, at det vil blive udbredt, og derfor sender vi et varsel ud, siger Erik Hansen til Ekstra Bladet.

- Der kan også komme tågebanker i resten af landet, men det vil være mindre udbredt. Vejret er forholdsvis stille og klart i den forstand, at der ikke er højtliggende skyer. Der er kun tågen, som vil lette, når solen bryder frem.

- Vi får så de fleste steder nogen eller en del sol til de fleste i dag - dog på Bornholm lidt sløret solskin - med temperaturer på 18-23 grader.

- Det vil sige, at dagen vil føles ganske rar - og jeg er lige ved at sige sommerlig, og det er meget passende, for det er jo den sidste sommerdag i dag ifølge kalenderen, siger Erik Hansen.