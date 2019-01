Varsel: Vindfølsomme køretøjer frarådes på Storebæltsbroen

Vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Storebæltsbroen torsdag aften

Kører du i et vindfølsomt køretøj, skal du undgå Storebæltsbroen torsdag aften.

På grund af kraftig blæst frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på broen, indtil blæsten forventes at stilne af omkring klokken 00.00.

Det skriver Sund & Bælt på Twitter.

19:51 På Storebælt frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig b… Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) 17. januar 2019

- Vindfølsomme køretøjer er det, man kalder høje og lette køretøjer. Så det kommer an på køretøjets størrelse, og det er op til føreren selv at vurdere, om det er et vindfølsomt køretøj, siger Thomas Stege, vagthavende på Storebælt, til Ekstra Bladet.

Hellere vente end køre

Vindvarslerne er sat efter nogle faste rammer. Når køretøjer bliver belastet med mere end 15 meter per sekund, frarådes vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltbroen.

- Jeg vil give det råd, at hvis man er i tvivl, om ens køretøj et vindfølsomt, så vent med at køre over. Gå ned og tag en kop kaffe. Der går ikke så længe, før vinden stilner af, siger Thomas Stege.

Torsdag aften er mange veje i Danmark glatte på grund af nedbør, der er frosset til is.

Men Storebæltsbroen er ikke glat, oplyser den vagthavende.