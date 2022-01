Varslede chokstigning: Nu er ledelsen fyret

En regnefejl betød, at beboerne i Bjerringbro fik varsling om en voldsom prisstigning på deres varmeregning. Ledelsen er nu blevet skiftet ud

Beboerne i Bjerringbro fik et chok, da det lillejuleaften blev varslet, at deres varmeregning vil stige med 185 procent fra 1. april. Nu viser det sig, at chokvarslingen skyldtes en regnefejl.

Det skriver DR.

Regnefejlen fik flere bestyrelsesmedlemmer til at udtrykke mistillid til formanden i selskabet Preben Sørensen og kassereren Per Dalgaard, der valgte omgående at trække sig fra bestyrelsen.

Desuden blev direktøren Jan Dansbo fritstillet.

Rekordstigningen bekymrede flere borgere, der fremover skulle betale flere tusinde kroner mere for fjernvarme. Stigningen bliver nu lavere end de tidligere varslet 185 procent.

Selskabet vil melde ud senere på ugen, hvor meget prisen ende med at stige.

Mandag ansatte Gudenådalens Energiselskab Charles Winther Hansen som ny direktør.

Der er mange gode råd at hente til de danskere, der ønsker at begrænse energiforbruget, mens priserne er ekstremt høje. Læs mere her (+).