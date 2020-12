Varsler lukning af Storebæltsbroen

Søndag ser ud til at blive en særdeles stormfuld dag henover Danmark.

DMI: Vindstød med stormstyrke rammer søndag

Nu varsler Sund og Bælt, at der er risiko for at Storebæltsbroen kan blive lukket for trafik i tidsrummet mellem klokken ni og 19 søndag grundet den lovede storm.

Derfor opfordres alle trafikanter, der planlægger at krydse broen søndag, til at benytte broen uden for ovenstående periode.

Voldsomt vejr søndag

Søndag har DMI udsendt en decideret advarsel om 'stormende kuling' og 'vindstød op til stærk storm'.

Det er særligt på den jydske vestkyst, de kraftigste vindstød vil kunne mærkes.

Varslingen af stormen er en såkaldt kategori 1, hvor der advares om voldsomt vejr med mulighed for nedfaldne tagsten og væltede træer. DMI skriver derudover, at man skal 'være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter.'

Det forventes at vinden vil tiltage natten til søndag, hvor den hårdeste vind allerede vil kunne opleves tidlig morgen i det sydvestlige Danmark og derefter vil sprede sig til hele Vestkysten.