Varsler massefyring: Volvo opsiger 1300 medarbejdere

En ny pressemeddelelse varsler, at en lang række kontor-baserede stillinger hos Volvo i Sverige vil forsvinde inden for den nærmeste fremtid

Den verdenskendte bil-mastodont Volvo varsler en fyring af 1300 medarbejdere. Det fremgår af en ny pressemeddelelse fra den svenske virksomhed.

De 1300 stillinger er primært kontor-baserede positioner i Sverige.

Fyringerne sker som led i en omfattende omstrukturering af virksomheden, der ifølge dem selv er 'bestræbelser på at drive effektivitet, samtidig med at det sikrer, at virksomheden har alle de relevante kompetencer, den har brug for for at få succes med næste generations mobilitet'.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at virksomheden i fremtiden vil reducere antallet af 'konsulenter og købte ydelser.'