Varsler omfattende strejke: Advarer om julekaos

Rejsedage i julehøjtiden er ofte forbundet med forsinkelser.

Denne juleferie bliver efter alt at dømme ikke anderledes for briterne. Foruden den allerede varslede strejker blandt jernbaneansatte i Storbritannien, planlægger grænsepolitiet i havne og lufthavne også at gå i strejke mellem jul og nytår.

Nu bliver befolkningen advaret mod et rejsekaos uden lige, skriver amerikanske CNBC.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I påskens var der også rejsekaos i Københavns Lufthavn, da SAS-piloterne strejkede.

Betydelige forstyrrelser

Der er tale om varslede strejkedage for paskontrolpersonale fra 23. til 26. december og igen fra 28. december til nytårsaften. Det gælder i Storbritanniens største lufthavne, herunder i London Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff og Glasgow.

Annonce:

- Det vil føre til betydelige forstyrrelser. Folk, der planlægger at rejse udenlands, bør omhyggeligt tænkte over deres planer, for de vil måske blive berørt, lyder advarslen nu fra den britiske indenrigsminister Suealla Braverman.

Regeringen i London har konkrete planer om at benytte soldater til at assistere ved paskontrollen, hvor mellem 2- og 3000 forventes at strejke.

Flere strejker

Samtidig har jernbanearbejdernes fagforening ligeledes bekræftet, at de går i strejke 13., 14., 16. og 17. december. Derudover vil man strejke fra klokken 18 juleaften til 27. december.

Hos fagforbundet RMT, der repræsenterer de ansatte, er man godt klar over, at strejken vil have konsekvenser for mange rejsende.

- Jeg er sikker på, at de rejsende kommer til at være virkelig skuffede, irriterede og vrede, siger RMT's generalsekretær, Mick Lynch.

Det er strid om manglende lønforhøjelser, der kan matche den galoperende inflation, som har fået jernbanemedarbejderne til at varsle strejke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Storbritannien har flere gange i løbet af 2022 været ramt af togstrejke. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Annonce:

Ekstremt ødelæggende

Mick Lynch pointerer, at det tilbud, de har modtaget, er 'ekstremt ødelæggende' for forbundets tusindvis af ansatte.

Forhandlingerne om en ny aftale står mellem RMT på den ene side og togoperatørerne og Network Rail, der står for driften af den britiske jernbane, på den anden side. De har længe forsøgt at lande en ny aftale.

RMT oplyser, at man vil lade forbundets medlemmer stemme om det seneste forslag, men at anbefalingen vil være, at de skal stemme nej.

Storbritannien har været ramt af flere strejker i løbet af året.

Blandt andet var der strejke i sommer. Det var med til at give udfordringer for de mange personer, der skulle deltage i musikfestivalen Glastonbury.