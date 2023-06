Varsler prisstigninger: - Kan blive grimt

Det kan komme til at gøre ondt på pengepungen.

På trods af at danskerne er blevet lovet prisfald på diverse fødevarer i danske supermarkeder, lader det til, at virkeligheden måske kommer til at se anderledes ud i den nærmeste fremtid.

Vi står nemlig over for en potentiel prisstigning på den globale pris på korn som følge af krigen i Ukraine og ødelæggelsen af Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine.

Det kan ifølge Jørgen Eivind Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi hos Aarhus Universitet, få betydning for prisen for flere fødevarer såsom brød, mejeriprodukter og kød i Danmark.

- Kornpriserne følger det globale marked, og derfor kan man ikke udelukke, at der kommer til at være begrænsning på kornproduktion i Ukraine, hvilket kan resultere i højere fødevarepriser, lyder konklusionen fra Jørgen Eivind Olesen.

Den 30 meter høje Nova Kakhovka-dæmningen sprang således sidste tirsdag og har resulteret i ekstreme oversvømmelser og flere døde. Foto: Maxar Technologies/Ritzau Scanpix

Kan ramme hele verden

Men det er ikke kun krigen i Ukraine, som kan få indflydelse på, om danskerne kommer til at betale mere ved kasse et, når der skal handles med dagligvarer.

Jørgen Eivind Olesen peger også på, at den europæiske tørke kan få stor betydning på, hvorvidt prisen på korn vil stige, da den vil påvirke den europæiske høst.

- Lige nu ser det jo ikke godt i Europa med tørkesituationen, hverken i Sydeuropa og efterhånden heller ikke i Nordeuropa.

- Og hvis det så også går galt i USA og Canada, hvor sidstnævnte lige nu er ramt af skovbrande og tørke, så ser vi potentielt ind i noget, der kan blive grimt på verdensplan.

Coop lover intet

Dagligvarekæden Coop kan heller ikke love danskerne, at de ikke kan se ind yderligere prisstigninger.

- Vi vil fortsat sikre de lavest mulige priser, men priserne er afhængige af, hvad vi skal betale for varerne hos vores leverandører, siger informationsdirektør hos Coop Jens Juul Nielsen.

- Typisk køber vi for eksempel vores brød af bagerier, og stiger prisen hos dem, vil prisen også stige hos os.

Han tilføjer, at priserne vil falde, så snart indkøbspriserne falder.

Selvproducerende

Det kan virke paradoksalt, at prisen på korn potentielt kommer til at stige i vores lille andedam, når Danmark selv producerer mere korn, end vi kan bruge. Men det er et spørgsmål om kroner og øre.

- Hvis landmændene kan sælge kornet til højere priser til udlandet, gør de hellere det end at sælge det til lave priser herhjemme, sådan fungerer kapitalismen, fortæller Jørgen Eivind Olesen.