Varsler tåge og glatte veje

Den hvide vinter er ved at være slut, men endnu er der grund til at være påpasselig i trafikken på grund af tåge og risiko for spejlglatte veje, lyder det fra DMI

Vinterens sidste krampetrækninger. Sådan beskriver vagtchef Trine Pedersen ved DMI det vejr, der lægger sig over landet i dag. For Bornholm gælder det stadig, at der er snefygning og snevejr endnu i morgentimerne, men i det meste af det øvrige Danmark er den hvide vinter ved at være et overstået kapitel.

- Vi er midt i et vejrskift. Bortset fra på Bornholm strømmer mild luft ind over landet fra sydvest, og mild luft ind over kolde, snedækkede overflader resulterer næsten altid i problemer med dis og tåge, siger Trine Pedersen.

- Alle vejbaner er stadig bundfrosne, og temperaturen ligger i luften lige omkring frysepunktet. Det vil sige, at der kan sætte sig rim på vejene, så de bliver spejlglatte.

- Og når der så samtidig er ringe sigtbarhed, så skal man altså som bilist være temmelig skarp og ikke bare drøne af sted, siger Trine Pedersen.

I Sønderjylland - sydvest for en linje mellem Esbjerg og Sønderborg - kan der være tale om tæt tåge, mens skyerne hænger 'helt nede om ørerne på os' i resten af landet. Også der kan der opstå tåge, men vejret er omskifteligt, og det kan gå begge veje, siger Pedersen.

God weekend

Ved middagstid glider et nyt frontsystem ind over landet fra sydvest, og det giver regn i Sønderjylland og formentlig sne og slud længere nordpå, hvor luften er noget koldere. Når vejrsystemet når Sjælland senere på dagen kan nedbøren komme i form af regn eller sne og slud.

- Det er meget blandet vejr, der venter. Kulden, som har ligget over landet, er ved at blive skubbet væk, og indtil det er sket, får vi disse meget blandede nedbørsformer, siger Trine Pedersen.

- Det ser ud til, at vi nu har fået det vinter, vi skulle have. Man kan selvfølgelig aldrig vide sig sikker på, at der ikke kommer et kuldetilbageslag i marts eller april, men det er sådan, det ser ud lige nu.

- Vintervejret er overstået, men så kan man glæde siger over, at det ser ud til, at vi får et fint, mildt vejr i weekenden med temperaturer måske over ti graders varme og mulighed for sol, siger Trine Pedersen.

