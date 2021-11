Varsler tæt tåge

Tågen lægger sig over landet i de tidlige morgentimer og uden for de store byer kan det blive tæt tåge, hvor der er en sigtbarhed på under 100 meter. Det defineres som 'voldsomt vejr', og Danmarks Meteorologiske Institut advarer derfor om øget risiko for trafikuheld og øget transporttid.

Tågen er især tæt uden for de store byer - København er eksempelvis ikke inkluderet i varslet - hvor temperaturen typisk er højere, fortæller vagthavende meteorolog Henning Gisselø.

- Jo større en by er, desto mere varme genererer den, så det er sværere at få dannet tåge i byerne. Det er noget, vi typisk ser ude på landet, så at sige, hvor der ikke udledes al den varme, som der udledes fra varmekilder i en by.

- Så uden for de store byer er der tæt tåge lige nu, og mange steder er der en sigtbarhed på under 100 meter. Lige nu er der steder i Sønderjylland med en sigtbarhed på under 50 meter, siger Henning Gisselø til Ekstra Bladet kort efter klokken 04.

Varslet om tæt tåge gælder som nævnt ikke København, lige som den jyske vestkyst og Bornholm er undtaget.

Forventningen er, at tågen først vil være helt væk ved middagstid. Den tætte tåge, der kan give problemer i trafikken, ventes at være brændt af i morgentimerne. Varslet gælder til klokken 08.

- Solen kommer lidt på banen og vil rydde lidt op, men det er ikke meget solskin, vi får i dag, så det tager tid. Tågen kan blive liggende i lang tid og udvikle sig til et lavt skydække, siger Gisselø.

- Det er svært at komme af med tåge, når vi er nået så langt hen på efteråret. Det er solen, der skal gøre arbejdet, og den har mindre magt på denne årstid.