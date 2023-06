Vaskeægte sommerdage i vente: 25 grader fra onsdag

Glæder du dig til et dyp i havet, kan du glæde dig over, at vejret i den kommende uge i dén grad kalder på en tur i bølgen blå

Så for dælen. Vi er fire dage inde i den officielle sommerperiode, og nu ser det ud til, at vi for første gang i kalendersommeren får en vaskeægte sommerdag.

Fra onsdag og dagene frem vil der nemlig være god mulighed for at nå op på de 25 graders varme, som kendetegner en rigtig sommerdag.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

- Vinden kommer primært fra den vestlige retning, så det betyder, at ude ved den jyske vestkyst når man ikke 25 grader. Så det vil sige, at jo længere fra en vestvendt kyst, man bor, desto varmere bliver det.

- Så det er altså ikke hele Danmark, der får 25 grader, men flere steder vil man i løbet af næste uge få en 25 graders varme, siger Jesper Eriksen.

Tørt

Det er efterhånden et stykke tid siden, at der har været nedbør af betydning, og for dem, der savner vand til afgrøderne, er det ikke gode nyheder, den vagthavende meteorolog har.

- Det kan vi altså ikke lige se, som det er lige nu. Ikke de næste fem-seks dage. Derefter er det jo lidt mere usikkert, hvad der sker med vejret.

Det tørre vejr giver ham anledning til at anbefale, at man lytter til de lokale myndigheder i det område, man bor. Det er nemlig dem, der kommer med anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med eksempelvis båltænding.

Hvis du sidder og føler, at der alligevel er lidt lang tid til onsdag, kan du glæde dig over, at vejret også mandag og tirsdag bliver til den lune side.

Selvom der kan være perioder med lidt ekstra skyer, vil det primært være varmt og solrigt med temperaturer mellem 18 og 23 grader.

Så er du en af de heldige, der har fri på Grundlovsdag, kan du roligt lægge sommertøjet frem og varme op til sommerens første rigtige sommerdag.