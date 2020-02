Vaskebjørnen truer danske dyr

'Vaskebjørnen og mårhunden udgør en stigende trussel mod Danmarks hjemmehørende dyrearter'. Sådan skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøministeren, Lea Wermelin, giver derfor danske jægere dispensation til at købe natsigte til deres rifler, så jægerne nemmere kan komme de plyssede bjørne til livs, da de særligt er aktive om natten.

De invasive arter truer blandt andet strandtudsen og agerhønen. Vaskebjørnen er blandt andet kendt for at plyndre fuglereder og æg.

'Der er bred enighed om, at natsigte er en god idé,' udtaler Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

'Der er mange hensyn at balancere, når vi tager natsigte i brug. Derfor er jeg også glad for, at vi har fundet en løsning, som både jægere, de grønne organisationer og Dyrenes Beskyttelse bakker op om,' udtaler hun fortsat.

Beslutningen om at bruge lysforstærkende natsigte bakkes op af Vildtforvaltningsrådet, som blandt andre består af Danmarks Jægerforbund, Dansk Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse.

En ny forvaltningsplan til bekæmpelsen af mink, mårhund og vaskebjørn forventes at være klar i slutningen af februar.

På nuværende tidspunkt betragtes vaskebjørnen som værende sjælden i Danmark. Dog er bjørnen ved at få fodfæste i Tyskland, hvorfor man er bekymret for, at arten derefter vil indvandre over den dansk-tyske grænse.