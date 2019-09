Veganer-aktivist ville redde 16 kaniner - nu beskyldes hun for at dræbe 90

I en voldsom redningsmission havde en kvindelig britisk veganer-aktivist, der på sine sociale medier kalder sig 'Mythical Mia', sat sig for at redde kaniner fra en kaninfarm i spanske Osona.

Aktivisten har efterfølgende lagt billeder og videoer ud på nettet, hvor hun oprevet fortæller, at nogle vrede landmænd fra gården har skudt mod hende, da hun flygtede efter sin 'redningsmission', hvor det lykkedes hende at få 16 kaniner med sig væk.

Det skriver blandt andre Insider og britiske Daily Mail, samt de spanske medier El País og La Vanguardia.

Den kvindelige veganer-aktivist proklamerede flere steder, at hun havde reddet de 16 kaniner fra kaninfarmen. Blandt andet blev der efterfølgende oprettet en indsamlingsside for at få økonomisk støtte til dyrlægeregningerne.

90 kaniner aflivet

Men flere spanske medier skriver, at mange af dyrene, som den britiske kvinde 'reddede' for nylig, har født, så flere små kuld kaninunger mistede deres mor.

Og da de små unger ikke kunne klare sig selv, måtte i alt 90 kaniner aflives, skriver La Vanguardia.

Desuden døde fem drægtige kaniner under missionen, og flere andre drægtige kaniner skulle angiveligt have mistet deres unger. Nogle kaniner brækkede desuden ryggen, rapporterer de spanske medier.

Aktivisten 'Mythical Mia', der er britisk, men bor i Barcelona, har over 42.000 følgere på det sociale medie Instagram. Her har hun lagt en video op af sig selv, med hvad der kunne ligne blod i ansigtet, hvor hun beskriver, at farmerne havde jagtet dem i en time på motorvejen, efter at de ellers på politiets opfordring havde forladt stedet i god ro og orden.

- Vi prøvede at ryste dem af os ned ad en sidevej, men de var lige i hælene på os. De blokerede os på en blind vej og omringede bilen med fem andre farmeres biler, lyder aktivistens beskrivelse.

Ifølge hende kontaktede de politiet, som herefter kom og løste situationen og tog dem med til 'et sikkert sted'. Men efter politiet havde forladt dem, blev de igen passet op af de spanske farmere, og en af dem skød ifølge 'Mythical Mia' ind gennem deres bilrude.

Politi: Ramt af objekt, ikke shotgun

Politiets udlægning af veganer-aktivisternes 'redningsmission' er dog anderledes. Det samme er deres version af, hvor mange kaniner aktivisterne fik med sig.

'Søndag 1. september klokken 19.30 ankom en gruppe aktivister på en gård i Gurb, Osona, og tog 14 kaniner, lyder det ifølge Daily Mail fra en talskvinde fra politiet i Catalonien, Mossos d'Esquadra, i en pressemeddelelse, som fortsætter:

'Da Mossos d'Esquadra ankom til stedet, var aktivisterne udenfor. De 14 kaniner er ikke blevet fundet. Der var nogle farmere på stedet, og der var spændinger mellem de to grupper. Mossos skilte dem fra hinanden og eskorterede dem væk fra ejendommen for at undgå yderligere konflikter.

'Kort før klokken 23 blev vi informeret om, at et vindue i en aktivists bil knust - og at en pige havde fået skader i ansigtet på grund af det ødelagte glas. Ruden blev formentlig ramt af et objekt på grund af uheldet, og ikke fra en shotgun.'

Efter flere medier har skrevet om de mange kaniner, der måtte lade livet efter missionen, har 'Mythical Mia' lagt en kommentar op i sin 'story' på Instagram, hvor hun skriver, at hun ikke mener, der er beviser for, at de skulle have gjort noget for at skade nogen af dyrene. Tværtimod er det ifølge hende farmerne, der har grebet muligheden for at give aktivisterne skylden for bunkevis af kaniner, der allerede var døde eller døende på gården.