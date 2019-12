Veganer-aktivister forklædt som døde fisk stormer fiskemarked

En gruppe veganske aktivister havde brugt en del tid på forberedelse i form af kropsmaling og rekvisitter, før de torsdag lagde sig i stilling og poserede som døde havdyr foran fiskemarkederne langs Barangaroo Wharf i Sydney.

Gruppen var fra dyrerettighedsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment og Animals, red.) og var malet fra top til tå i mørkeblå farver. Desuden havde de falske fiskekroge siddende ved munden for at symbolisere de fiskedrab, de protesterede mod. Protesten foregik liggende på en blå presenning.

Foto: PETA

Det skriver blandt andre australske 7News.

Aktivisternes fiskeprotest kommer kun et par dage før Sydneys årlige fiske og skaldyr-maraton, der er kendt under navnet Festive Frenzy. I løbet af de 36 timer bliver tonsvis af havdyr ifølge PETA solgt som menneskeføde.

Foto: PETA

- Festive Frenzy er en 36-timers fremvisning af det sande helvede, fisk skal igennen, når de bliver fanget i net, trukket væk fra deres vandhjem og skåret åbne, bare så deres kød kan blive solgt til forbrugere, siger Emily Rice, der er talsperson for PETA.

Organisationen opfordrer i samme ombæring forbrugere til i julens gode ånd at vælge vegansk mad til jul.