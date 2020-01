Veganer grædefærdig: Spiste burger med kylling fra KFC

27-årige Nic Kent havde efter eget udsagn opkastfornemmelser og var helt knust efter hun ved en fejl tog en stor bid af en plantebaseret burger fra KFC, som viste sig alligevel at indeholde kylling.

Det skriver blandt andre Daily Mail og NottinghamshireLive.

Den britiske kvinde har været veganer i fem år, og havde ellers glædet sig til at prøve fast food-kædens nylancerede kødfri burger.

Derfor bestilte hendes søster burgere til at tage med hjem - til Nic Kent bestilte hun en 'Zero Chicken'-burger.

Nic Kent har været veganer i fem år. Forleden lavede KFC en fejl, som gjorde, at hun spiste kød for første gang siden hun blev veganer. Foto: BPM MEDIA

Nic Kent havde været så sulten, at hun straks tog en stor bid af sin burger, og først da indså de, at der var sket en fejl. Nic Kents veganske burger var blevet lagt i den forkerte æske, og hun havde derfor lige sat tænderne i et stort stykke kylling. Desuden var der ost i burgeren, så udover væmmelsen fik hun det også fysisk dårligt, fordi hun er laktoseintolerant.

- Jeg har været veganer i fem år, så jeg ved, at den burgers indhold ikke var plantebaseret. Jeg kunne mærke skindet glide ned i min hals, siger Nic Kent.

- Min søster tog burgeren og tjekkede den for mig. Jeg skulle have tjekket den, men det burde jeg egentlig ikke være nødt til, raser hun. Søsteren havde til gengæld fået den burger, hun havde bestilt, og den lå i en æske, der passede til den.

'KFC er ligeglad'

Hun betegner ikke sig selv som 'militant veganer', men fortæller, at hun lige var så glad for, at KFC havde lanceret et kødfrit alternativ, så hun og familien fremover kunne komme der og spise.

- Jeg er bare skuffet. KFC er ligeglad med veganere og dyrevelfærd. Det handler kun om penge, vurderer hun.

Efter den grufulde opdagelse ringede Nic Kent til KFC, hvor manageren tilbød dem et gratis måltid. Men Nic Kent afviste deres tilbud.

Restauranten tilbød Nic Kent en gratis burger, men hun har mistet tilliden til dem. Foto: BPM MEDIA

- Jeg stoler ikke længere på dem. Vær forsigtig og tjek selv efter, råder hun andre veganere.

NottinghamshireLive har kontaktet KFC, som beklager episoden.

- Vi er virkelig kede af, hvad der skete med Nics bestilling - vi lavede en fejl i denne omgang. Vi tilbød straks at give alle pengene tilbage, men vi er klar over, at det er super vigtigt, at vi ikke laver fejl - særligt når det kommer til allergener, siger en talsperson fra KFC.

Sket flere gange denne uge

Det er langt fra første gang, at KFC i Storbrittanien ved en fejl serverer kød til veganere efter at have lanceret den kødfri burger 2. januar.

Independent skriver, at også 25-årige Beth Hughes fra Bath ved en fejl fik serveret en kyllingeburger og først indså det efter hun havde taget en bid af den.

@KFC_UKI I ordered the vegan burger... this looks very much like chicken?!?!?! pic.twitter.com/llN6mrtfMg — Rosie Durance (@rosiedee66) January 4, 2020

I Liverpool fik et vegetar-par ligeledes serveret kyllingeburgere. De opdagede det først, da manden havde spist hele sin burger.

Independent har konfronteret britiske KFC med de mange episoder.

'Vi er virkelig glade for, at så mange fans er kommet for at prøve den veganske burger i denne uge. Når det er sagt, så er vi klar over, at der har været en række episoder, hvor vi har lavet fejl... det er ikke godt, og vi er virkelig kede af, at det er sket', siger en talsmand fra KFC.