Veganer-guru taget på fersk gerning

En kendt vegansk blogger er blevet taget i at spise fisk. 'Jeg ønsker at bringe børn ind i den her verden', lyder forklaringen

Man bør måske tænke sig bedre om, når man sammenlagt har næsten to millioner følgere på de sociale medier.

Især når man de seneste seks år har profileret sig på sundhed og fitness med udgangspunkt i en streng vegansk kost.

I hvert fald har Yovana Mendoza Ayres fra San Diego, USA, nu indrømmet i en video på YouTube, at hun ikke længere er veganer, men i de seneste måneder både har spist både æg og fisk.

Det er til trods for, at man på Instagram forsat har kunnet læse om hendes veganske raw-food-livsstil.

Erkendelsen kommer da også, efter at hun for et par måneder tilbage blev set spise netop fisk på en restaurant, skriver adskillige udenlandske medier, blandt andet Fox.

Kunne ikke få børn

Ifølge 29-årige Yovana skyldes hendes nye diæt, at hun i over to år ikke har fået sin menstruation, ligesom hun har haft problemer med fordøjelsessytemet.

'Det har virkelig været hårdt, fordi jeg i så lang nærmest betragtede animalsk mad som gift for min krop. At den slags mad pludselig var en nødvendighed for mit helbred, har virkelig været svært at acceptere og erkende', siger hun blandt andet i videoen, der er vist knap 300.000 gange.

'Jeg ønsker at bringe børn ind i den her verden, og hvordan kan jeg stifte en familie, hvis mit helbred ikke er i orden', lyder det.

Ekspert: Stor risiko

Selvom man tror, man har en sund livsstil, kan det sagtens forholde sig omvendt.

- Kvinder, som træner meget, spiser plantebaseret og spiser for lidt, kan udvikle hormonelle forstyrrelser, siger lektor med speciale i ernæring og sundhed fra Københavns Professionshøjskole Preben Vestergaard til Ekstra Bladet.

Han peger samtidig på, at en udelukkende vegansk kost kan forårsage næringsmæssige problemstillinger.

- At man eksempelvis ikke får nok jern, kan være en stor risiko, særligt hvis man er i den fødedygtige alder, siger Vestergaard og peger samtidig på, at kosttilskud i form af piller ikke er den rette løsning.

- Der er ikke noget galt i at spise grønt. Vi skal bare huske at spise varieret. Især hvis man er meget aktiv, siger lektoren.

Følgere er sure

På de sociale medier er det imidlertid heller ikke alle, der køber Yovana Mendozas forklaring.

'Endnu en falsk veganer, der stjæler penge fra vores samfund', skriver en.

'Hun tjener penge på veganere for så selv at købe animalske produkter. Kvalmende', skriver en anden, mens en tredje raser:

'Ærlig, autentisk og oprigtig? Mærkelige ord at bruge, når du har løjet og tjent penge på veganisme, når du samtidig har spist animalske produkter.'

På trods af de hårde ord og den nye diæt vil Yovana imidlertid stadig fortsætte sin side, 'rawvana'.

Yovana Mendoza har i alt 1,8 millioner følgere på YouTube, Twitter og Instagram.