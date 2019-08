Veganer-katastrofe: Spor af mælk fundet i plante-smør

Naturli' bryster sig af, at deres produkt 'smørbar' er 100 procent plantebaseret. Alligevel blev der fundet spor af valleprotein i smør-efterligningen

Veganere gør alt for at undgå at spise, påklæde sig eller benytte produkter, der kommer fra dyr.

I god tro har mange købt Naturi''s produkt 'smørbar', der er et alternativ til det klassiske smør. Men veganerne er blevet snydt, for der er nemlig blevet fundet spor af valleprotein i produktet.

Derfor trækker Naturli' et parti af varerne med bedst før-datoen 30.08.19 - 27.11.19 tilbage. Produktet er blevet solgt i følgende butikker: Bilka, Føtex, Netto, Nemlig.com, MENY, SPAR, LETKØB, Løvbjerg, ABC Lavpris, IRMA, SuperBrugsen, Kvickly, Fakta, DagligBrugsen, Lidl, Aldi og REMA1000.

Udvundet af mælk

Det store problem ligger i, at valleprotein bliver udvundet af mælk, og derfor er det ikke vegansk.

Produktet er blevet produceret af Grønvang Foods Aps i Vejen, og skal man tro Naturli', er det hos Grønvang Food, at fejlen er.

'Vi ved, at fødevarer er en tillidssag – en hjertesag. Derfor er vi rigtig kede af, at der under produktionen hos Grønvang Food angiveligt er sket en krydskontaminering, så der er fundet små spor af valleprotein i Smørbar,' skriver Naturli' på sin Facebook-side.

Efterfølgende er produktionen blevet omlagt, og problemet er ifølge producenten blevet løst.

