Veganer-protest mod kæmpe familiearrangement

Veganere protesterer søndag over arrangementet 'Økodag 2019', hvor køer i hele landet går på græs. 'Vi skal have mælk fra vores mor og ingen andre', lyder det

Søndag 14. april er dagen, hvor familier i hele landet får lejlighed til at opleve danske øko-køer bliver sat på græs efter en hel vinter i stalden til 'Økodag 2019'.

Økologisk Landsforening kalder da også arrangementet for 'danskernes forårsfest', der efter sigende tiltrækker over 200.000 danskere.

Det er imidlertid ikke alle, der ser begivenheden som en anledning til at fejre forårets komme.

Aktivistgruppen Vegan Change har nemlig indbudt til protester i hele landet mod 'markedsføringsstuntet Økodag, som leder velmenende forbrugere og deres børn bag lyset'.

Det skriver de i en pressemedelelse.

Maskiner

En af de veganere, der er i dag vil være at finde i protesten, er dyrerettighedsaktivist fra Vegan Change Ulrik Myrtue.

- De mennesker, der kommer i dag, vil dyrene det bedste. Vi er her for at vise dem, at der er en anden vej. Man kan sagtens leve plantebaseret, hvor man ikke behøver at bruge dyr som produkter, siger han til Ekstra Bladet.

Han understreger samtidig, at vi mennesker slet ikke har behov for at drikke mælk:

- Vi skal have mælk fra vores mor og ingen andre. Det er et unødvendigt produkt, der skader vores miljø.

- En ting er, hvordan du vælger at leve - hvorfor skal I blande jer i, hvordan andre lever?

- Vi blander os, fordi andre blander sig i dyrenes liv. Vi udnytter dyr som maskiner. Malkekøer bliver lavet til hakkebøffer som tak for arbejde, siger dyrerettighedsaktivisten.

- Vi blander os ikke i, hvad du spiser, men hvem du spiser.

Empati for dyrene

Hos Økologisk Landsforening, mener man ikke, at der er tale om et markedsføringsstunt.

- Den dag, hvor køerne kommer på græs, går mange år tilbage. Det eneste, vi har gjort, er at åbne dørene og tilbyde, at forbrugerne også kan være med, siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening, til TV2.

Han mener, at dagen kan være med til at give danskerne en bedre forståelse af det økologiske landbrug.

- Det er 200.000 mennesker, der kommer ud og får kontakt med og større empati for dyrene den dag, og det synes vi er meget positivt. Det er med til at styrke forbrugernes interesse i dyrevelfærd, siger direktøren til TV2.

Knap 500 mennesker har vist interesse for protesten mod 'Køernes forårsfest' på Facebook.

Begivenhederne finder ved fire forskellige gårde i landet.

Økodag 2019 bliver arrangeret af Økologisk Landsforening i samarbejde med mejerierne Arla, Thise, Naturmælk, Øllingegaard, Them, Løgismose og Hansens Mejeri og foregår over hele landet fra 10-14 søndag.

Køerne bliver lukket ud klokken 12:00.

Ekstra Bladet følger sagen.