Veganer raser over fastfoodkæde: - Ydmygende

Hvad der skulle have været et hurtigt måltid udviklede sig til et sandt mareridt for en vegansk kvinde.

Onsdag havde Vanessa Franco fra London, England, købt en vegansk burger hos den ellers så populære kyllingekæde.

Men efter tre bider gik det op for hende, at noget ikke var, som det skulle være, og da hun vendte tilbage til restauranten, blev hendes frygt bekræftet.

Det skriver Metro og Wimbledon Times.

- Jeg var kørt tilbage til KFC for at få opklaret, om den var vegansk. Medarbejderen, der havde solgt mig burgeren, bekræftede i stedet, at det var en kyllingeburger, siger Vanessa til Wimbledon Times, der hele sit liv har levet som vegetar. Hun er først for nyligt blevet veganer.

Ifølge hende var personalet dog ikke specielt kede af fejlen.

- Chefen kom ud til min bil og gav min en vegansk burger, men han sagde ikke undskyld. I stedet grinede han af mig og sagde 'du burde have opdaget, det var kylling'. Det var virkelig ydmygende. Jeg var total målløs, og jeg kan slet ikke forklare, hvor elendig deres kundeservice var, siger hun.

KFC: Undskyld

Den populære fastfoodkæde har efter optrinnet sagt undskyld for episoden.

- Det her er ikke i orden, og vi er virkelig kede af, hvad der er sket, lyder det fra en talsmand til Wimbledon Times.

Ifølge KFC har de siden lanceringen af den veganske burger indført strenge restriktioner, således at tilberedningen sker under de korrekte forhold.

- Vi vil nu påminde vores medarbejdere nødvendigheden af at overholde disse, ligesom vi vil tilbyde den pågældende gæst et gratis måltid, lyder det.