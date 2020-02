Veganere i blodig demonstration

Med et skilt med påskriften 'Læder er nogens hud. Klæd dig vegansk' markerede dyrerettighedsgruppen PETA fredag åbningen af London Fashion Week i den engelske hovedstad, skriver Daily Mail.

Gruppen havde arrangeret en happening, hvor en skrigende model ved hjælp af teater-effekter blev 'flået levende' foran dusinvis af fotografer og nogle få måbende forbipasserende i det centrale London.

Gruppen delte efterfølgende en video fra demonstrationen på Twitter med teksten 'dette er hvad der sker med køer for læders skyld'.

- For læderjakker og -sko bliver følsomme køer dømt til mareridtsagtig lidelse og død. PETA opfordrer designere og shoppere til at gøre deres for at redde dyrene og planeten ved at vælge vegansk læder i høj kvalitet, ikke dyrs afrevne hud, udtaler direktør i PETA Elisa Allen.

PETA laver med jævne mellemrum aktioner for dyrs rettigheder. Se flere eksempler på gruppens happenings herunder:

I januar 2019 grillede PETAs australske afdeling en 'hund' på åbengade i Sydney. Formålet var at få folk til at spise mindre kød. Video: PETA Australia

Veganere grillede 'hund' for at få folk til at lade være med at spise kød

Her smider en tysk PETA-demonstrant tøjet i protest mod Louis Vuitton. Video: RUPTLY.

I 2017 deltog danske Nana Bjørnlund i i en spansk PETA-demonstration mod tyrefægtning. Video: PETA.

Topløse danske Nana demonstrerer mod tyreløb i Pamplona