Veganere kom til at spise dyr: Nu reagerer folkene bag

Flere medlemmer af Danmarks Veganske Forening har spist Coops 'Plantefars', der slår sig op på at indeholde vegetabilsk protein. Veganerne havde ikke opdaget, at der også var æg i plantefarsen

Supermarkedsgiganten Coop er kommet i modvind på de sociale medier, efter de 2. januar lancerede produktet 'Plantefars' i sine butikker.

På forsiden af pakken med plantefars står der, at produktet er 'vegetarisk fars lavet af vegetabilske proteiner'. Den formulering har fået flere af medlemmer af Danmarks Veganske Forening til at købe produktet i den tro, at produktet udelukkende indehold vegetabilske ingredienser.

Det fortæller næstformand Thomas Erex til Ekstra Bladet.

- Desværre har vi haft en del medlemmer, der er kommet til at spise disse produkter, fordi de har taget fejl af de mange forskellige produkter, der er på markedet nu. Det er selvfølgeligt ærgerligt.

Coops produkt 'Plantefars' blev lanceret samme dag som Dansk Supermarkeds version der går under navnet 'Naturli' Hakket'.

Men hvor Naturli' Hakket udelukkende består af vegetabilske ingredienser er det ikke tilfældet med Coops Plantefars.

Plantefars indeholder nemlig æggehvider, fremgår det af ingredienslisten.

Grænser til vildledende

Hos Forbrugerrådet Tænk kan man godt forstå, at flere veganere ikke har opdaget, at Plantefars indeholder animalske ingredienser.

- Når jeg kigger på produktet fra Coop, er det et problem, når der på forsiden af emballagen står, at farsen er lavet af vegetabilske proteiner, når det på bagsiden viser sig, at produktet indeholder æg. Det giver det indtryk, at det kun er vegetabilske proteiner. Jeg vil mene, de bør tilføje en disclaimer, hvor de oplyser, at der er æg i og at produktet ikke er egnet til veganere, siger Camilla Udsen, seniorrådgiver i fødevarepolitik ved Forbrugerrådet Tænk.

- Derfor vil jeg opfordrer Coop til at få ændret formuleringen, fordi jeg synes den er vildledende, tilføjer seniorrådgiveren.

Nu reagerer producenten

Ægget i Coops Plantefars har fået Danmarks Veganske Forening til at henvende sig til Alimentum Food, der producerer Plantefars for Coop.

- Vi har henvendt os til producenten, fordi vi synes det er problematisk, at de efter vores opfattelse reklamerede med, at det var et produkt udelukkende baseret på vegetabilske proteiner, når det viser sig, at der var animalske proteiner i, siger Thomas Erex.

Og Danmarks Veganske Forening er langt fra alene.

Flere veganere og vegetarer har de seneste dage været i kontakt med Alimentum Food, for at gøre opmærksom på problemet.

Producent tager konsekvensen

De mange henvendelser får nu konsekvenser lover Niels-Henrik Kærager, partner i Alimentum Food og projektansvarlig for Plantefars.

- Efter vi har modtaget kritik fra forbrugerne har vi nu taget en beslutning om, at ændrer på mærkningen af produktet. Vi ændrer selvfølgeligt emballagen. Vi vil gøre det klart, at den indeholder æg på forsiden, siger Niels-Henrik Kærager fra Alimentum Food til Ekstra Bladet.

Men der kan komme til at gå uger før emballagen er skiftet, siger Alimentum Food partneren.

Det skyldes, at der skal trykkes ny emballage til plantefarsen og det kan tage op til to uger.

- Vi presser trykkeriet til at kunne trykke indenfor de næste 14 dage. Trykkerierne arbejder med store oplag, men vi prøver at presse igennem, at det her kan ske meget hurtigt. Vi arbejder så hurtigt vi kan. Det er i alles interesse at få rettet emballagen. Vi er ikke ude på at snyde eller narre nogen til at købe det her produkt, siger Niels-Henrik Kærager der dog understreger, at emballagen ikke overtræder den gældende lovgivning.