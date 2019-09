Vegansk kvinde sagsøger nabo: Stop med at grille kød

'De har stillet den der, så jeg kan lugte fisk, alt jeg kan lugte er fisk... Jeg kan ikke gå derud'.

Sådan lyder det fra en frustreret, vegansk kvinde, Cilla Carden fra Perth i Australien, som har trukket sine to naboer i retten, fordi hun føler sig generet over kød- og røglugten fra deres grill.

Se også: 'Narkofund' i lufthavn var veganer-pulver

Hun fortæller i et interview med Nine News, at hun slet ikke kan nyde sin forstadsbaghave i Girrawheen, fordi hendes naboer, efter hendes overbevisning helt bevidst, lader lugten fra deres grillkød og fisk drive ind i hendes have.

Appel til højesteret

Cilla Carden, der arbejder som massageterapeut, fortæller, at hun har haft en fejde med sin nabo Toan Vu og hans kone siden siden udgangen af 2018.

Se også: Veganer-katastrofe: Spor af mælk fundet i plante-smør

Da hendes sag tidligere i år blev afvist i retten på grund af manglende beviser, tog hun den med videre til Højesteretten i Vestaustralien. Men også her blev hun afvist.

Advokat John Hammond, kalder det for et 'ekstremt valg' at tage sagen helt til højesteret. Men det stoppede hende altså ikke i at appellere, skriver News.com.au. og The Guardian.

Hun er nemlig overbevist om, at naboerne med vilje sørger for, at deres grill-odør finder vej ind i hendes baghave.

Se også: Store kommuner skærer markant ned på kødforbruget

Ud over kød- og fiskelugt er Cilla Carden desuden frustreret over naboens lugtende cigaretrøg og over lyden, når børnene spiller basketball.

- Det har været nedslående, det har været uroligt, det har været konstant, jeg har ikke været i stand til at sove, siger Cilla Carden til Nine News.

Kampen fortsætter

Toan Vu, der også har talt med det australske medie, fortæller, at han bare gerne vil bevare freden, og nu har fjernet grillen fra sin have. Desuden har han nu forbudt sine børn at spille basketball.

Se også: Avocado og mandler under anklage: Det er ikke vegansk

Men også naboen på den anden side af Toan Vus families hus, er nu blevet genstand for Cilla Cardens frustrationer.

- Det blev bevist, at frøken Camdens krav ikke var rimelige og i den grad var til skade for de andre ejeres mulighed for at nyde deres hjem på en rimelig og acceptabel måde, siger den anden nabo, der overfor Nine News har ønsket at være anonym.

Se også: Slagtere advarer om 'veganer-vold': Flere butikker angrebet af aktivister

Cilla Camdens kamp med naboerne er langt fra slut. Hun planlægger at vende tilbage til retten for at fortsætte kampen.