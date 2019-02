Vegansk par sultede næsten deres baby ihjel: Fik kun kartoffelmos

Den 31-årige Robert Buskey og hans 20-årige kæreste Julia French blev i sidste uge anholdt og sigtet for grov forsømmelse af deres kun fem måneder gamle baby i byen Titusville i staten Florida i USA.

Den lille baby vejede kun 3.62 kilo og var angiveligt meget tæt på at dø, da myndighederne fjernede babyen fra forældrene, der nu sidder fængslet i Brevard County Fængslet.

Forældrene, der ifølge politiet i Titusville beskriver sig selv som veganere, havde fået besked fra en læge om at give deres baby modermælkserstatning. Men på et tidspunkt ignorerede parret lægens råd og skiftede modermælkserstatningen ud med en slags kartoffelmos. Det var et katastrofalt valg, der næsten gjorde, at de kom til at sulte deres egen baby ihjel.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post, Fox News og WFTV9ABC

(artiklen fortsætter under billedet)

Lægen sagde, at veganer-parret skulle give deres baby modermælkserstatning, men de skiftede over til en slags kartoffelmos. Det blev katastrofalt for babyen. (Foto: PR Foto)

- Jeg har aldrig set et barn i en sådan tilstand og så tæt på at være død, fortæller kriminalbetjenten Lauren Watson fra politiet i Titusville og tilføjer:

- På det tidspunkt, hvor barnet var på modermælkserstatning, tog barnet på og havde det godt, men så skiftede de pludselig til en slags kartoffelmos.

Ifølge politiet var babyens ribben synlige og øjnene var helt indsunkne i hovedet. Babyen var også dehydreret og ekstremt træt.

Netop nu er babyen indlagt på et hospital for at blive behandlet og fedet op med normal føde for en baby. Ifølge myndighederne er der risiko for, at barnets mangelfulde ernæring i de første fem måneder af sit liv kan få langvarige konsekvenser.

Politiet oplyser i øvrigt, at veganer-parret endnu ikke er kommet med en forklaring på, hvorfor de skiftede fra modermælkserstatning til en slags kartoffelmos.