Veganske Victoria fik fiske-chok

Grøntsagsfrikadaller viste sig at være fiskefrikadeller. En fejl lyder det fra producenten

Da 27-årige Victoria Matrixa Weber Abel skulle hjem til en veninde for at få hurtig aftensmad, havde hun en medbragt en pakke veganske frikadeller.

Hun blev dog slemt overrasket over indholdet.

For trods pakkens grønne indpakning og ingrediensliste var der flere fiskefridakeller blandt de grønne deller.

- Jeg har faktisk spist dem længe, men jeg lagde godt mærke til, at de var lidt mørkere og lugtede lidt spøjst denne gang. Men tænkte ikke mere over det, så jeg smed dem bare i ovnen, fortæller Victoria Matrixa Weber Abel, der ikke har spist kød i fire år.

Victoria er langt fra tilfreds, efter der var fiskefrikadeller i hendes veganske køb. Foto: Privat

Forstærket lugt

- Lugten blev stærkere og stærkere. De lugtede af fisk, men jeg tænkte, at de måske havde lavet om på opskriften. Min veninde, der er normalt spiser fisk, kunne ikke lugte det.

Da Victoria kiggede på den anden af dellerne inde i ovnen, kunne hun se, at den så helt normal ud, og at der faktisk var blevet blandet fiske- og grøntsagsdeller.

Heldigvis nåede hun ikke at smage på de falske veganske deller.

- Havde jeg spist dem, var jeg blevet rasende. Jeg skal ikke have kød i min mund og slet ikke, når jeg forventer, at det er grøntsager, siger hun.

Der var stor forskel på de dellerne i pakken. Både på indhold og udseende. Foto: Privat

Fik penge på Mobilepay

Victoria Matrixa Weber Abel rettede henvendelse til Delle Kompagniet, der står bag de grønne frikadeller. Her blev hendes mistanke om fiskedellerne bekræftet.

- Jeg skrev til dem, at der var røget et par fiskedeller ned til mine grøntsagsdeller, og at det var jeg ikke helt tilfreds med.

- Dagen efter vendte de tilbage og sagde, at der var en medarbejder, som havde lavet en fejl. Ja, det kunne jeg godt have sagt mig selv, siger hun.

Som et plaster på såret, sendte Delle Kompagniet 100 kroner til Victoria på Mobilepay.

Det svarer Delle Kompagniet Ekstra Bladet har været i kontakt med Delle Kompagniets direktør Torben Meldgaard, der erkender fejlen. - Det er ren og skær uheld. Vi manglede tre frikadeller i pakken, så dem hentede vi i kølerummet. Ved en fejl kom vi så fiskefrikadeller i i stedet. - Et regulært uheld. Mere skulle der ikke være i det, lyder det fra direktøren. - Så det er ikke sket flere gange? - Det har jeg ikke set. Intet er derfor ifølge direktøren blevet trukket tilbage fra hylderne. - Det er en enlig svale, siger Torben Meldgaard. - Hvad kommer I til at gøre som virksomhed for, at det ikke sker igen? - Vi laver nogle ændringer, så de bliver placeret på hver deres reol, og det bliver afmærket. Vis mere Luk

