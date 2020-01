Vegetar i chok over McDonald's: 'Jeg er ødelagt'

En fejl fra McDonald's betød, at den unge kvinde smagte kød for første gang i sit liv

En teenager, der aldrig har smagt kød før, fortæller, at hun 'ikke har kunnet spise ordentligt', siden hun ved en fejl bed i en kyllingeburger, hun ved en fejl havde fået fra McDonald's.

Det fortæller hun til Mirror, der også har været i kontakt med den pågældende McDonald's og hovedkontoret.

Clancy Bogue fra England havde nemlig bestilt en vegetarburger på sin foretrukne fastfood-restaurant i Bristol, da der skete en uheldig fejl.

Den 19-årige pige havde aldrig spist kød før, er opdraget af vegetarer og har holdt den kødfri diæt hele sit liv, fordi hun moralsk har et problem med at spise dyr.

Den studerende fra University of West England var syg i flere dage, efter hun tog en bid af det, hun troede var en vegetarisk burger.

Hun fortæller, at hun var meget forfærdet, da hun opdagede fejlen, og at hun ikke har spist ordentligt siden.

Restaurantens manager har undskyldt for den 'ekstremt skuffende' hændelse og fortalt, at der er sket en beklagelig fejl.

Ville gerne klage ordentligt

Clancy Bogue forklarer selv oplevelsen til mediet.

- Jeg havde bestilt, fået min mad og tog den ovenpå for at spise. Jeg tog en bid, og det smagte bare ikke rigtigt. Jeg så indeni den og opdagede at burgeren var hvid. Jeg kom frem til, at det jo var kylling, og jeg blev helt ødelagt. Jeg havde en forfærdelig følelse i maven, og jeg kastede næsten op. Jeg var så dårlig. Jeg gik nedenunder for at tale med manageren. Han ville give mig en ny burger, men jeg ville ikke have en. Jeg ville gerne lave en ordentlig klage over det, fortæller hun.

Den unge kvinde forklarer, at det var helt forfærdeligt, og at de ødelagde hendes 'spisemønster'.

- Jeg var rigtig kvalm. De bør sikre, at de her ting ikke sker. Jeg vil ikke spise der nogensinde igen.

Undskylder mange gange

I en mail til Clancy Bogue har restauranten undskyldt for skrevet, at de er meget kede af, at der blev lavet en fejl med burgerne.

'Jeg har selv undersøgt sagen, og det lader til, at det var en fejl fra en ny medarbejder, der var ved at færdiggøre produktet, men ikke holdt ordentligt øje. Selvom alle procedurerne er overholdt, har der været en fejl. Jeg har personligt forklaret medarbejderen alvorligheden af situationen og fortalt om, hvordan vi kommunikerer, så der aldrig sker sådan en fejl igen. Jeg undskylder for den dårlige håndtering fra min medarbejders side', lød det fra en talsperson.

En anden talsperson fra McDonald's er kommet med en officiel udmelding til Mirror .

'Vi vil gerne undskylde til denne kunde for vores fejl. Vi forstår, at det ikke er i orden at servere kød, når der er bestilt et vegetarprodukt. Vi vil gerne gøre det klart, at vi gør alt, vi kan, for at det her ikke sker. Hvis kunden ønsker at diskutere sagen yderligere, vil vi gerne henvise hende til vores kundeservice', lyder det.

Om Clancy Bogue er gået videre med sagen vides endnu ikke.