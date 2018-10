Vejdirektoratet: Her bliver der kø under feriens hjemrejse-trafik

Mens der faktisk har været færre biler på vejene i løbet af efterårs-ferien, så ændrer billedet sig drastisk her i weekenden, hvor ferien slutter.

Fredag forventer Vejdirektoratet dog almindelig fredags-trafik.

- Men lørdag skal bilisterne tage højde for, at der vil være mange biler på vejene. Det vil særligt være nordover fra Tyskland og fra Jylland over Fyn og Sjællands Odde mod hovedstadsområdet, oplyser vagthavende i Vejdirektoratet, Kenneth Andersen, til Ekstra Bladet.

Der vil således være risiko for tæt trafik og risiko for mindre kødannelser, lyder prognosen fra Vejdirektoratet.

Problemerne vil være særligt store på E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding og på E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart. Strækningen på rute 21 til og fra Sjællands Odde vil også være særligt belastet.

Problemer ved grænsen

Samtidig forventer Vejdirektoratet kø-dannelse ved den dansk-tyske grænseovergang ved Padborg.

- På grund af grænsekontrollen vil der være risiko for kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det gælder især i sidste weekend af efterårsferien. Sidste år registrerede vi op til 20 minutters forsinkelse enkelte dage. Kør derfor uden for de mest trafikerede tidsrum., siger Kenneth Andersen.

Efterårsferien byder ligeledes på tæt trafik i de større sommerhusområder. Det gælder især områderne langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. Forvent derfor også m​ange biler på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje, lyder rådet fra Vejdirektoratet.

- Inden man kører ud, kan det være en god ide at orientere sig om den aktuelle trafik-situation og holde sig opdateret på ruten. Der kan jo opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Tjek derfor trafikinfo.dk eller via app'en ’Trafikinfo’, hvor man også kan høre de seneste meldinger fra P4 Trafik. Er der problemer, kan man måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute, opfordrer Kenneth Andersen.