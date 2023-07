Vejdirektoratet ser flere ulykker ved vejarbejde

I 2022 blev der registreret 347 ulykker i forbindelse med vejarbejde på de danske veje.

Det fortæller Søren Andersen, som er områdechef hos Vejdirektoratet, til DR Nyheder.

- Vi har set en stigning de seneste par år i forhold til ulykker ved vejarbejder, og samtidig kan vi gennem vores entreprenører mærke en stigende utryghed. De oplever større fart og større uopmærksomhed, siger han.

Til sammenligning var der ifølge tal, som DR har set, 238 ulykker fem år før i 2017.

Antallet af ulykker, hvor der sker personskade, er dog faldet. Det skyldes til dels bedre afskærmning.

DR Nyheder har også talt med flere af de virksomheder, som står for vejarbejdet i Danmark.

Virksomheden Arkil oplyser til DR, at man i maj måned indstillede vejarbejdet på motorvej E45 i en uge, fordi virksomheden ikke vurderede, at det var sikkert at arbejde der.

Tina Thaarup Jakobsen, som er arbejdsmiljøchef hos Arkil, siger til DR, at de blandt andet ser eksempler på biler, som prøver at overhale lastbiler i det spor, hvor vejarbejderne går og arbejder.

I maj måned skrev Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, at man oplevede, at for mange bilister kørte for stærkt ved vejarbejde på motorvejen nær Aarhus.

- Bilisterne - og særligt lastbilerne - kører simpelthen for stærkt, og det skaber utryghed blandt vores vejarbejdere, sagde Robin Højen Madsen, som er projektchef i Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Det førte også til, at Østjyllands Politi foretog en fartkontrol ved vejarbejdet. På den første aften blev 132 bilister målt til at køre for stærkt, ifølge Vejdirektoratet.

37 fik den aften en betinget frakendelse af kørekort.