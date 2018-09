Vejen banet for forlængelse af Hillerødmotorvej: Håber at påbegynde i 2020

Omkostningerne af en forlængelse af Hillerødmotorvejen er blevet klarlagt i en VVM-undersøgelse. Nu håber politikere, at projektet kan realiseres i 2020

En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil være "samfundsmæssigt yderst rentabel".

Sådan lyder vurderingen i en VVM-undersøgelse af projektet, som et flertal i Folketinget har bestilt.

TV 2 Lorry har fået indsigt i undersøgelsen, der ventes offentliggjort senere på ugen.

Undersøgelsen viser, at en firesporet motorvejsforlængelse fra Allerød til Hillerød vil beløbe sig til 980 millioner kroner.

Det er en sum, som flere politikere på Christiansborg valgt ind i Nordsjællands Storkreds nu vil arbejde for at øremærke til projektet.

- Jeg håber på, at vi i forbindelse med finansloven for 2019 kan få afsat pengene, så vi kan komme i gang i 2020 med at få lavet den motorvej, siger Venstres medlem af transportudvalget, Hans Andersen.

Det samme håber Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti:

- 2020 er året, hvor regeringen siger, at der er der råderum og plads til at lave nye anlægsinvesteringer. Så det er som det skal være. Vi skal bare i gang, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

Før penge kan afsættes og byggeri igangsættes skal Folketinget dog vedtage en anlægslov, der baner vej for projektet.

I undersøgelsen konkluderes det blandt andet, at bilister i myldretiden ved en forlængelse vil spare i omegnen af seks minutter på strækningen i forhold til i dag. Uden for myldretiden sparer bilister tre minutter.

Desuden fremgår det, at trafiksikkerheden på strækningen forbedres markant ved en udvidelse til motorvej. I VVM-undersøgelsen vurderes det, at man ved motorvejsforlængelse kan forvente en halvering af ulykker på strækningen.

Samtidig konkluderes det, at miljøpåvirkningerne af en motorvejsudvidelse vil være begrænsede, da der i forvejen eksisterer en motortrafikvej.

- Undersøgelsen her er en af milepælene i forhold til at få lagt noget asfalt og lavet motorvejen til Hillerød. Nu mangler vi anlægsloven, og så skal vi have afsat pegene, siger Venstres Hans Andersen.

- Jeg er glad for, at vi har fået denne VVM-undersøgelse, fordi den bekræfter, at det godt kan betale sig. Projektet har en forrentning, der ser rigtig god ud, siger Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

Det er håbet fra de to politikeres side, at en forlængelse af Hillerødmotorvejen kan stå færdig i enten 2024 eller 2025, såfremt man påbegynder anlægsarbejdet i 2020.

VVM-undersøgelsen sendes i høring fra den 1. oktober og frem til den 1. december.