Vejen Kommune får ret i vejstrid med storbonde

Vejen Kommune har handlet efter bogen i forbindelse med eksproprieringen af storbondes jord, hvor der skulle bygges en ny vej.

Det har Vejdirektoratet afgjort. Det oplyser Vejen Kommune i en meddelelse.

For et år siden blev det ellers afgjort i Højesteret, at ekspropriationen af hans jord var ulovlig. Men det var på et andet grundlag.

Banedanmark og Vejen Kommune foretog i første omgang ekspropriationen efter loven om elektrificering af jernbanenettet, fordi vejen fører hen over en jernbanebro.

Men efter dommen i Højesteret valgte Vejen Kommune i stedet at ekspropriere vejen efter en paragraf i vejloven.

Den afgørelse har Martin Lund Madsen klaget over, og det er i den sag, at Vejdirektoratet nu har blåstemplet kommunens afgørelse.

Martin Lund Madsen har det seneste år spærret den pågældende vej - Skovgårdsvej - med sandsække og halmballer.

Det er muligt at indbringe afgørelsen fra Vejdirektoratet til domstolene.