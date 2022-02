Vejle Kommune har hyret advokat: Udlændingestyrelsen har handlet i strid med lejeaftalen

I den lille midtjyske by Sandvad har der de seneste mange måneder udspillet sig et drama mellem Udlændingestyrelsen, Vejle Kommune og de lokale borgere i Sandvad.

Det har været to mod en, hvor Vejle Kommune og de lokale borgere siden oktober 2021 har kæmpet en kamp for at få Udlændingestyrelsen til at flytte deres beboere fra Center Sandvad.

Men styrelsen er ikke sådan at skubbe ud af det tidligere plejehjem.

De nægter, at der er foregået fejl fra deres side, trods et juridisk notat foretaget af Kromann Reumert - lavet for Vejle Kommune - nu konkluderer det modsatte.

I det tidligere plejehjem få hundrede meter fra et boligkvarter og lige over for en legeplads bor der nu cirka 13 beboere i et Røde Kors-drevet center. Foto: Ernst van Norde

Vildledt information

Efter Ekstra Bladet i oktober 2021 kunne afsløre, Udlændingestyrelsen havde planer om at rykke 14 udvisningsdømte asylsøgere med behandlingsdomme, pædofili og mord på samvittigheden, ændrede stemningen mellem Udlændingestyrelsen og Vejle Kommune sig.

Et tiårigt godt samarbejde forsvandt som dug fra solen, og nu har Vejle Kommune hyret advokaterne Kromann Reumert til at kigge på sagen om Center Sandvad.

- Vi har før gjort det tydeligt over for Udlændingestyrelsen, at vi aldrig har godkendt netop denne type beboere, siger borgmester i Vejle Kommune Jens Ejner Christensen.

- Nu har vi så brugt penge på et anerkendt advokatfirma, som kommer med samme konklusion, fortsætter Jens Ejner Christensen.

1. december 2021 rykkede beboerne ind på centret trods store demonstrationer fra lokalbefolkningen.

- Da vi i august 2021 sagde ja til, at man måtte flytte en gruppe socialt udsatte beboere ind i Center Sandvad, havde vi ikke i vores vildeste fantasi drømt om, at socialt udsatte var mennesker med en fortid i hård kriminalitet, siger Jens Ejner Christensen.

Trods det efterhånden er mange måneder siden sagen startede, demonstrerer borgerne i Sandvad stadig ugentlig. Foto: Anders Brohus

Vildledt

I det juridiske notat foretaget af advokaterne Kromann Reumert, som Ekstra Bladet har set, står der, at Vejle Kommune er blevet vildledt i, hvilken type beboere der skulle flytte ind på centeret.

I notatet står der blandt andet:

'Det fremgår tydeligt af korrespondancen, at Vejle Kommune ikke har haft den samme opfattelse af, hvad et såkaldt 'særligt indkvarteringssted til et mindre antal voksne asylansøgere med særlige behov, på grund af for eksempel fysisk og/eller psykisk sygdom, demens, misbrugsproblematikker', som Udlændingestyrelsen åbenbart har.

Det synes oplagt, at Vejle Kommune har forestillet sig plejekrævende beboere, idet Udlændingestyrelsen gav udtryk for at man ønskede ombygning af lejemålet, fordi der blandt de kommende beboere kunne være kørestolsbrugere.'

Nu håber Vejle Kommune, at Udlændingestyrelsen erkender deres fejl og flytter deres beboergruppe snarest.

- Vi har fået eksterne øjne til at se på sagen - endda et anerkendt og landsdækkende advokatfirma - og de deler samme holdning som os. Så vi håber, at Udlændingestyrelsen indretter sig efter de tidligere aftaler om børn, familier eller uledsagede unge på centret, siger Jens Ejner Christensen.

Trods Vejle Kommune har brugt penge på advokat, vil de ikke gå videre med sagen.

Mads Fuglede (V) og borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen til borgermøde i Sandvad. Foto: Ernst van Norde

- Udlændingestyrelsen skal være ude til oktober, og det vil tage længere tid for os at anlægge en sag mod styrelsen. Derfor vil vi ikke bruge borgernes penge på det, siger borgmesteren.

- Jeg håber dog stadig, at Udlændingestyrelsen deler samme holdning som os, når de modtager notatet, slutter Jens Ejner Christensen.

Savner vores hverdag

Lars Lindholm fra Sandvad ser et lille håb i det nye notat fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Dog tror han ikke på noget, før beboerne er flyttet.

Kirsten Paugan og Lars Lindholm til borgemøde i Sandvad, hvor 300 bekymrede og vrede naboer var mødt op. Foto: Ernst van Norde

- Vi havde et borgermøde i tirsdags, hvor borgmesteren fortalte os om det her notat, og for os er det jo bare endnu et tegn på, at Udlændingestyrelsen har handlet forkert.

- Vi her i Sandvad vil rigtig gerne bare have vores hverdag tilbage hurtigst muligt. Nu har det her foregået i mange måneder.

- Med det her notat er der da et håb. Om ikke andet håber jeg, at der er flere, som måske får øjne op for, hvad der foregår. Det kan jo ikke passe, at man kan bryde regler og love, bare fordi man er Udlændingestyrelsen.