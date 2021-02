 Vejret: Stor udfordring i dag

Det er snart slut med den massive kulde, der har omsluttet Danmark i flere uger, men det barske vintervejr slår et sidste slag med halen i det kommende døgn, som kan vise sig at blive noget af en udfordring.

- Den kan blive noget rigtigt bøvl, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, til Ekstra Bladet.

Her i de tidlige morgentimer er vejret roligt, men når lun atlanterhavsluft begynder at trænge ind over landet vestfra, ændrer tingene sig markant.

- Vi får udbredt tåge, som mange steder vil være tæt tåge med sigtbarhed på under 100 meter mange steder. Der vil være frost, og der vil ligge sne mange steder.

- Der er mange ting, man skal overveje, før man bevæger sig ud i trafikken i det næste døgns tid, siger Lars Henriksen.

Tvivl om snestorm

Søndag varslede DMI snestorm i dag, men om det kommer dertil, er nu mere usikkert. Der skal falde ti centimeter sne på seks timer, det skal være frostvejr, og så skal der blæse en frisk vind eller mere, før man taler om snestorm.

Aktuelt ser det ud til, at der falder tre-otte centimeter, lyder det fra DMI.

- Vi holder dog fast i varslet, for lokalt kan kriterierne for en snestorm godt blive opfyldt, siger Lars Henriksen.

- Stedvis kan der så komme mere, og de steder kan der være snestorm. Om der er snestorm eller ej, så vil der generelt opstå problemer, for det er koldt, vinden tager til, og der kommer altså sne.

- Det bliver et udfordrende døgn, og trafikken vil blive påvirket på den ene eller den anden måde, siger Lars Henriksen.

